Компоненты этих ракет решили перенаправить в Персидский залив.

Из-за того, что Россия в последнее время значительно увеличила количество беспилотников во время массированных атак, продолжается поиск эффективных средств для сбивания вражеских дронов. Украина рассчитывала, что в этом вопросе помогли бы высокоточные ракеты американского типа APKWS, которые США пообещали передать нашей стране. Однако, США решили перенаправить компоненты этих ракет в Персидский залив, сообщает NZZ.

Украинские защитники могли запускать ракеты этого типа непосредственно из военных автомобилей Humvee. Однако, США прекратили их поставлять нашей стране, поскольку решили, что они и сами имеют в них потребность.

При этом, решение в США было принято на фоне того, что передача ракет APKWS нашей стране уже была согласована.

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Альтернативными методами, но и более дорогостоящими в борьбе с дронами-камикадзе считаются вертолеты или боевые самолеты. Истребители F-16, которые впервые начали использовать в Украине в прошлом году, способны сбивать российские беспилотники с помощью пушки на борту.

Однако, такой метод считается рискованным, во время такой операции недавно в Украине уже погиб военный пилот.

Военная помощь Украине от США

Ранее УНИАН сообщал, что министерство обороны США официально сообщило о том, что Украине будет отправлено дополнительное вооружение. Указывается, что такое поручение дал глава Белого дома Дональд Трамп. Еще в начале месяца администрация США приостановила поставки ключевых вооружений Украине, чтобы провести ревизию своих запасов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале использования дронов-перехватчиков с целью защиты украинских городов от "шахедов".

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