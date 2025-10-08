РФ не будет показывать последствия ударов украинских ракет по пропагандистской причине, говорит Павел Нарожный.

Украинская крылатая ракета "Нептун" - наиболее совершенная с технологической точки зрения. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Павел Нарожный, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт.

"У нас уже есть две версии. Одна до 1000 километров, она характерной формы ребристой. Эти баки, здесь ничего нового нет. Дополнительные баки вешали на самолеты еще во времена Второй мировой и сейчас вешают. Это для увеличения радиуса действия. И когда называют 1000 километров - это маркетинговая цифра. Она в реальности может быть совсем другая. Как в одну сторону, так и в другую. Поэтому надеемся на новые сюрпризы", - сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что даже в случае успешного применения украинской ракеты, россияне вряд ли будут показывать результаты поражения. Поскольку с пропагандистской точки зрения им выгоднее рассказывать о западных образцах вооружения.

"ATACMS раскрывается и от него остается характерный корпус, на котором есть маркировка. И россияне публиковали фотографии с надписями, датами. Которые позволяли идентифицировать эти ракеты. А когда речь идет об украинском оружии - они ничего не показывают. Ни разу не было подтверждений, даже воронки от них не публиковали. Все, что есть - это спутниковые снимки. Показывать они будут очень мало с пропагандистской точки зрения", - добавил Нарожный.

Украинские ракеты: важные новости

Ранее в сети появились первые фото модифицированной ракеты "Нептун". Аналитики Defense Express отметили, что ранее она, вероятно, не упоминалась в открытых источниках. Аналитики отмечают, что сразу привлекает внимание необычное утолщение в середине корпуса, что может быть связано с установкой дополнительных топливных баков.

Как отметил Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, новая модификация ракеты имеет ряд вопросов с точки зрения аэродинамики. В то же время он отметил, что не понимает необходимости дальнейшей модификации ракет "Нептун".

