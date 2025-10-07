'Пузатый Нептун': появилось фото новой украинской ракеты

Ракета отличается от обычной противокорабельной Р-360 и "Длинного Нептуна".

Во время демонстрации представителям НАТО возможностей украинского ОПК была показана новая версия крылатой ракеты "Нептун". Эта версия, вероятно, ранее не упоминалась в открытых источниках. Об этом сообщает Defense Express.

В первую очередь, привлекает внимание необычное утолщение в середине корпуса, из-за чего (а также из-за отсутствия официального индекса) ракету прозвали "Пузатым Нептуном".

Иными словами, ракета существенно отличается от обычной противокорабельной Р-360, а также ее модификации, которая получила название "Длинный Нептун".

Утолщения, вероятно, являются конформными баками с топливом, которые позволяют увеличить дальность полета ракеты. Стоит сказать, что у обычной Р-360 дальность составляет 280 км, тогда как "Длинный Нептун" может поражать цели на расстоянии 1000 км.

"Вполне логичным будет сделать предположение, что "Пузатый Нептун" имеет дальность в 500 км", - отмечают в Defense Express. Также нельзя исключать, что новая ракета имеет большую боевую часть, чем базовая версия.

Напомним, что недавно сообщили о том, что ракетой "Нептун" в прошлом году более 50 раз ударила по врагу. Но о нанесенных ударах не всегда сообщали. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, боевое применение ракет этого типа демонстрирует успешные результаты.

Также сообщалось, что в конце сентября в Брянской области было поражено предприятие "Электродеталь", которое производит электрические соединители и коннекторы. Специалисты считают, что для поражения цели Украина применяла обычную версию ракеты "Нептун".

