Новый "раздутый" вариант "Нептуна" с выпуклыми баками может увеличить дальность и расширить ударные возможности Украины

Украина продемонстрировала новую версию крылатой ракеты "Нептун" с заметными выпуклостями на корпусе, которые, как предполагают, могут содержать дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета. TWZ проанализировал, каковы преимущества и недостатки так называемого "Пузатого Нептуна".

Базовая версия "Нептуна" (Р-360) - преимущественно противокорабельная ракета с максимальной заявленной дальностью 300 км по данным КБ "Луч". Существует также оптимизированная для наземных атак версия с наведением на базе GPS/INS и инфракрасным датчиком, которая, по сообщениям, имеет дальность не менее 360 км. Отдельно упоминается "Длинный Нептун" (РК-360Л) с максимальной дальностью 1000 км - эта версия внешне очень отличается от предыдущих.

Новый вариант имеет два заметных выступа по обеим сторонам носовой части корпуса перед основными стабилизаторами. Хотя их назначение официально не установлено, вероятным объяснением авторы материала называют дополнительные топливные баки - простой способ расширить досягаемость без радикальных изменений конструкции. Также предполагают, что это могло бы компенсировать дополнительный вес полезной нагрузки, но считают это менее вероятным.

Корпус "Нептуна" имеет внутреннюю компоновку, похожую на советскую Х-35: элементы навигации и авионики расположены в средней секции, боевая часть - перед ней, а головка самонаведения - в носовой части.

Расширение дальности базовой версии "Нептун" может заполнить нишу между оригинальной ракетой и длиннопротяжной РК-360Л, предоставляя Украине дополнительные возможности для поражения морских и наземных целей. Существующие "Нептуны" уже используются для ударов по целям в России. Военно-морские силы Украины, по словам спикера Дмитрия Плетенчука, в прошлом году поразили более 50 российских целей ракетами серии "Нептун".

Расширение семейства "Нептун" также коррелирует со стратегией Украины увеличить собственное производство вооружений: президент Владимир Зеленский ставит цель производить 50% боеприпасов, используемых на передовой, внутри страны до конца года, причем иностранные партнерства должны помочь в достижении этой цели.

"Пузатый Нептун" - что известно

На выставке представителям НАТО возможностей украинского ОПК показали новую версию крылатой ракеты "Нептун", о которой до этого не было известно в открытых источниках. Конструкция ракеты может быть связана с добавлением топливных баков, что позволяет увеличить дальность ее полета.

Зато капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко отметил, что конструкция новой версии крылатой ракеты "Нептун" или "Пузатый Нептун" имеет ряд вопросов.

"Откровенно говоря, это немного комичное фото такое. Я ни разу не видел ракету крылатую с такими наплывами в носовой части. Иногда бывают такие наплывы в кормовой части. Это похоже на прямоточный двигатель. Такие, например, наплывы на ракетах "Москит" или "Оникс". Но здесь, что они делают в носовой части, это очень интересно", - сказал Рыженко.

