Украина создала оружейную экосистему, которой нет ни у одной страны НАТО, - The Telegraph

Бум производства оружия в Украине застал российского диктатора Владимира Путина врасплох.

В мастерских и небольших заводах, разбросанных по всей Украине, производство военных технологий развивается так быстро, что даже ведущие страны НАТО не могут угнаться. Только в мае Минобороны Украины сертифицировало 175 новых систем вооружения для боевого применения, почти 93% из которых были полностью разработаны и изготовлены внутри страны.

Как пишет The Telegraph, бум производства оружия в Украине застал российского диктатора Владимира Путина врасплох. Теперь другие страны внимательно изучают подход Украины к производству оборонных технологий.

В издании отметили, что многие страны НАТО производят гораздо меньше оружия, чем Украина. Например, за весь 2024 год Германия сертифицировала менее 20 новых систем, а США вводят в строй от двух до пяти новых платформ в год, при этом циклы закупок в среднем составляют 10 лет.

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Журналисты напомнили, что еще четыре года назад большую часть арсенала Украины составляло западное оружие. Сейчас же страна сертифицирует шесть новых систем вооружения каждый день.

"Сложите все это вместе, и вы получите экосистему оборонных закупок, которая совершенно не похожа на то, что есть где-либо еще в Европе", - заявил журналистам Кир Джайлз, научный сотрудник Программы по России и Евразии в Чатем-Хаусе.

По его словам, Украина начала идти к этому не с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, а с 2014 года, когда РФ впервые захватила Крым.

"Это все не построено с нуля. Конечно, некоторые отрасли и инновации получили импульс благодаря полномасштабной войне, но Украина уже за восемь лет до полномасштабного вторжения развивала эти возможности: у нее есть богатый запас опыта, особенно в сфере привлечения частного сектора, на который Украина опиралась, а не создавала с нуля", - объяснил эксперт.

Джайлз считает, что полномасштабное вторжение изменило лишь темпы производства оружия. Он отметил, что под давлением угрозы существованию Украина избавилась от бюрократии, из-за которой в других странах закупки занимают годы или десятилетия.

"Экосистема обороны Украины получает мощный импульс благодаря таким инициативам, как военно-техническая торговая площадка Brave1, где подразделения закупают то, что, как они знают, хорошо работает. Их воля к выживанию и боевая эффективность стимулируют производительность", - рассказал журналистам Роберт Толласт, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.

Инновационные дроны и роботы

В издании добавили, что Украина производит БПЛА, наземных роботов, баллистические ракеты и бронетехнику. Среди них есть инновационный ударный дрон с ИИ "Лупынис-10-TFL-1".

Журналисты отметили, что "Лупынис-10-TFL-1" был разработан компанией The Fourth Law, основанной в 2023 году. На протяжении большей части полета контроль остается за оператором-человеком, но на последних 500 метрах, где российская радиоэлектронная борьба наиболее интенсивна и вероятность того, что помехи прервут связь с пилотом, наиболее высока, бортовой ИИ дрона полностью берет управление на себя, идентифицируя и наводясь на цель без участия человека.

"По сути, это внутренний рынок вооружений, где у каждого производителя и каждой идеи есть возможность реализоваться, а в конечном итоге остаются лучшие и наиболее эффективные разработки", - сказал журналистам исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Также в издании упомянули беспилотник "Сичень" с боевой частью весом 40 кг, созданный для нанесения ударов на дальность до 1400 км. Его способность преодолевать активные средства радиоэлектронной борьбы позволяет Украине без проблем наносить удары на территории России.

Кроме того, Украина создала большое количество различных наземных роботов, которые играют немаловажную роль на фронте. Одним из них является Ratel X - малогабаритный боевой робот, способный вести разведку, устанавливать мины и эвакуировать раненых в зоне боевых действий, а также запускать оптоволоконные FPV-дроны.

По словам Жмайло, движущей силой продвижения наземной робототехники в Украине стало появление так называемых "килл-зон" - участков линии фронта глубиной до 20 км, находящихся под постоянным обстрелом с обеих сторон, где отправка солдат стала равносильна приговору к смерти.

"В определенных ситуациях роботизированные системы и дроны позволяют удержать личный состав вдали от зоны прямого боевого контакта, снижая риск получения ранений или гибели и тем самым сводя к минимуму потери самого ценного актива Украины - ее народа", - поделился Жмайло.

Ракетная программа Украины

В издании добавили, что Украина также незаметно создала с нуля собственную ракетную программу. Одной из последних разработок является баллистическая ракета FP-7 с дальностью полета 200 км.

Кроме того, в Украине разрабатывают ракету FP-9 с дальностью до 850 км. Она сможет достичь Москвы, а испытания могут пройти летом.

Также у Украины есть крылатая ракета FP-5 "Фламинго" с дальностью 3 000 км с боевой частью весом 1 150 кг. Она уже поражала цели на расстоянии более 1 500 км вглубь территории России.

"У Украины не было иного выбора, кроме как разработать собственные альтернативы, как мы видели на примере ударов по глубине территории России с использованием технологий, разработанных в Украине, поскольку США не хотели позволять Украине наносить удары по России", - подчеркнул Джайлз.

Украина и РФ имеют разный подход к производству оружия

В издании отметили, что Украина полагается на небольшие оружейные заводы, большая часть из которых создана бывшими гражданскими лицами. Подход России же противоположен: государственная монополия, сосредоточенная на таких объектах, как "Алабуга", производящая одно оружие в огромных масштабах без конкуренции и стимулов к инновациям.

Толласт в разговоре с журналистами заявил, что подход Украины является более эффективным. По его словам, дело не только в модели распределения, но и в растущем двустороннем обмене с западными оборонными компаниями.

"Изначально мы многому научились благодаря инновациям Украины, но сейчас это все больше становится двусторонним обменом талантами и материалами", - поделился эксперт.

Джайлс отметил, что Запад внимательно наблюдал за этим, но так и не смог извлечь правильные уроки. Он добавил, что внутренние производственные мощности Украины в оборонной сфере значительно выросли всего за несколько лет, в то время как многие страны НАТО фактически не могут сдвинуться с мертвой точки.

"Украина должна выиграть войну. А Европа нуждается в Украине, потому что она разработала все эти технологии и возможности", - подчеркнул Джайлс.

Почему США боятся украинского оружия

Ранее директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе Анатолий Храпчинский заявил, что украинских дальнобойных возможностей боятся не только россияне, но и партнеры на Западе - как в США, так и в Европе.

По словам эксперта, ранее Вашингтон считался монополистом в разработке современных видов вооружения. Теперь же другие страны проявляют интерес у украинскому оружию.

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