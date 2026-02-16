Остальные страны Запада еще не осознали новую реальность войны и ценность украинского опыта в ней.

Украинские военные технологии пока интересуют только наших соседей, заявил в эфире телеканала "КИЕВ24" соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Европа имеет много денег. Она в несколько раз превосходит по всем возможностям Российскую Федерацию. Но получается так, что Украина предлагает свой опыт, свои дешевые и быстрые технологии. А интерес на Западе очень точечный - это Балтийские и Скандинавские страны", - отметил Жмайло.

Он говорит, что остальные страны Запада еще не прошли психологический перелом, не осознали новые реалии современной войны. Кроме того, есть экономические факторы, устоявшиеся контракты и связи между государственными институтами и частными производителями оружия.

Также Жмайло заявляет, что украинский ВПК в полной мере может претендовать на европейский рынок вооружения, поскольку украинские решения прошли испытание войной: "Украина своими дронными программами, проектами и созданием совместных предприятий претендует на этот рынок. Наши производители оружия должны зарабатывать средства, потому что наши технологии проходят обкатку в современной войне высокой интенсивности, а тот опыт, который приобретается в этой войне, очень ценен".

Удары в глубину России

Как сообщалось, 13 февраля украинские дроны установили новый рекорд дальности поражения целей - ударили по НПЗ в 1750 км от границы.

Речь идет об Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми, входящем в структуру российской компании "Лукойл". Предприятие перерабатывает около 4 миллионов тонн нефти в год.

В результате дронной атаки на объекте вспыхнул пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар и заявил, что объект обеспечивает топливом российские войска.

