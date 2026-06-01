Украина нарушает логику: эксперт объяснил, почему США боятся украинского оружия

Украинских дальнобойных возможностей боятся не только россияне, но и партнеры на Западе - как в США, так и в Европе. Такое мнение высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV.

"Когда Украина начала заявлять о создании современной системы противовоздушной и противоракетной обороны "Freya", которая предусматривала перехват как баллистических, так и других средств воздушного нападения, Соединенные Штаты даже согласились производить ракеты РАС-3 на территории Польши. Сейчас идет активный диалог о трансфере технологий из Соединенных Штатов в Польшу на производство, которое до этого выпускало динамические ролики и некоторые элементы двигателей", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что даже этот пример уже указывает на обеспокоенность США. Ведь ранее Вашингтон считался монополистом в разработке современных видов вооружения.

"Но здесь появляется Украина, которая нарушает логику, сокращает время на изготовление любого образца вооружения. Потому что большинство классических систем, используемых Соединенными Штатами, создавались в течение длительного времени", - добавил Храпчинский.

Эксперт также отметил, что США потеряли большое количество вооружения во время войны на Ближнем Востоке. И по подсчетам, Вашингтон сможет восстановить свой запас ракет лишь к середине-концу 2029 года.

"И соответственно заявления Украины о создании современных решений, поиск взаимодействия с европейскими странами приводят к тому, что начинаются информационные атаки внутри Украины на украинский ВПК. И после этого появляется уже заявление, что Соединенные Штаты рассматривают возможность и уже подписан ряд документов, которые позволяют передачу технологии производства на территорию Польши. Поэтому, в принципе, согласен и об этом давно говорю, что наше вооружение вызывает беспокойство у Европы, у Соединенных Штатов, нашего оружия боятся не только в Российской Федерации", - отметил Храпчинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина делает "уверенные первые шаги" в создании антибаллистической системы. По его словам, на создание такой системы Украине требуются инвестиции в размере около 40-60 млрд долларов в год.

Между тем министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина уже создает дешевые ракеты для сбивания вражеских беспилотников типа Shahed. По его словам, речь идет о решениях, которые "близки к готовности", и в настоящее время уже начато их тестирование.

