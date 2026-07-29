Какие продукты в супермаркетах подделывают чаще всего: украинцы покупают их каждый день

Покупателей привлекает низкая цена, однако качество и вкус далеко не всегда оправдывают ожидания.

В Украине активно подделывают четыре распространенных вида продуктов, которые ежедневно покупают посетители супермаркетов. Речь идет о молочной группе товаров – и это представляет одну из самых серьезных угроз для всей отрасли, сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур изданию"Телеграф".

"Чаще всего недобросовестные производители подделывают сливочное масло, сметану, сыр и кисломолочный творог", – сообщил эксперт.

Чтобы удешевить производство продуктов и получить более высокую прибыль, недобросовестные предприниматели заменяют молочный жир на растительный. Иногда прибегают даже к использованию дешевых немолочных компонентов вместо молочного белка, объясняет специалист.

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Соответственно, распространение фальсификатов подрывает доверие украинцев ко всей молочной продукции, отмечают в Союзе. Получить вместо качественного продукта подделку довольно легко, если приобрести дешевый товар с ненадлежащей маркировкой. Другой возможный канал сбыта низкокачественных продуктов – сегмент HoReCa (заведения общественного питания и гостиничный бизнес), отмечают в Союзе.

Как не купить подделку

Чтобы защитить себя от фальсификатов, следует помнить несколько общеизвестных советов:

обращать внимание на наличие украинской маркировки и указание официального импортера на иностранной продукции;

проверять, является ли товар в магазине "сливочным маслом" или "сыром", а не "спредом", "сырным продуктом" или "белково-жировым продуктом";

учитывать соотношение цены с аналогичными товарами – она не может быть подозрительно низкой;

делать покупки в официальных торговых сетях или проверенных магазинах.

Качество продуктов в Украине – последние новости

Четыре из пяти молочных продуктов, маркированных как "польские", не прошли тест на качество и оказались фальсификатом или подделкой. Таковы результаты проверки товаров, проведенной директором Союза потребителей Украины Максимом Несмяновым. Большинство продуктов содержало заменители молочного жира, что не соответствует необходимым нормам качества и может быть вредно для здоровья.

Ранее Несмянов проверил качество сосисок, представленных в продуктовых магазинах и торговых сетях Украины. Оно не соответствовало указанным на упаковке производителем показателям, заявил эксперт.

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