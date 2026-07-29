Синатру похоронили с бутылкой любимого виски: что еще оказалось в его гробу

Виски Jack Daniel's неизменно присутствовал в его концертном райдере и гримерках перед выступлениями.

Легендарного певца Фрэнка Синатру похоронили не только с бутылкой любимого виски Jack Daniel's, но и со многими другими личными вещами, которые символизировали его образ жизни и привычки.

Как пишет Tastingtable, артист, умерший в 1998 году, был большим поклонником виски Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee. По данным биографов и членов семьи, именно бутылку этого напитка положили в его гроб вместе с другими памятными предметами.

Кроме любимого виски, родственники оставили Синатре упаковку конфет со вкусом вишни, пачку сигарет, зажигалку Zippo и 10 монет достоинством в 10 центов – по семейной легенде, "на случай, если понадобится позвонить из загробного мира".

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Любовь исполнителя к Jack Daniel's была хорошо известна еще при жизни. Виски неизменно присутствовал в его концертном райдере и гримерках перед выступлениями. Сам певец называл напиток "нектаром богов", а спустя годы винокурня даже выпустила специальную серию Sinatra Select, посвященную музыканту.

Впрочем, Синатра прославился не только музыкальными хитами, но и своими гастрономическими предпочтениями. Он отдавал предпочтение классической итало-американской кухне: любил фаршированные артишоки, телятину по-милански, спагетти с томатным соусом и блюда из морепродуктов. Некоторое время артист даже был совладельцем итальянского ресторана.

Любимыми заведениями певца считались нью-йоркский ресторан Patsy's и знаменитый стейк-хаус Golden Steer в Лас-Вегасе, где за ним был закреплен столик №22. Там он чаще всего заказывал фирменный стейк "Пиццайола" с чесночно-томатным соусом.

По словам биографов, вещи, которые семья положила в гроб легендарного исполнителя, стали своеобразным отражением его характера, привычек и вкусов, благодаря которым Синатра запомнился не только как один из величайших певцов XX века, но и как настоящий ценитель хорошего виски и традиционной кухни.

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