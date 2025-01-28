Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот", разработанный на Харьковском заводе имени Малышева, представляет собой модернизированную версию советского танка Т-80 и стал грозным противником россиян на поле боя благодаря своим техническим усовершенствованиям. Об этом пишет в статье для портала 19fortyfive военный эксперт, экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.
Как пишет эксперт, конструкция Т-84 устраняет недостатки предыдущих моделей Т-80, делая его более мощным и живучим танком. При этом украинский танк включил в себя функции, которые не появлялись в российских моделях танков до разработки Т-14 20 лет спустя.
Ключевые усовершенствования танка, включают:
1. Мощный дизельный двигатель на уровне 26 лошадиных сил, обеспечивающий превосходное соотношение мощности и веса. Это делает танк очень быстрым – на уровне с Т-90.
2. Модернизация бортовой электроники, включая новую навигационную систему, тепловизионные прицелы и комплект оптоэлектронного противодействия.
3. Конструкция боевого отделения значительно улучшена за счет новых люков, которые позволяют быстрее покидать машину, системы кондиционирования воздуха и более бронированного отсека боеприпасов, чтобы предотвратить воспламенение боеприпасов при прямом попадании в танк.
4. Изменение конструкции разнесенной брони шасси танка и взрывоопасной защиты минимизирует эффективность ПТУР, несущих тандемную боеголовку.
Как отмечает эксперт, украинские инженеры, опираясь на свой опыт обслуживания и модернизации советского оборудования, создали грозный танк, в котором устранены недостатки его предшественника. Т-84 является примером способности Украины к инновациям и адаптации существующих конструкций к современным боевым задачам.
"Разница между нами и русскими, когда дело касается методов проектирования обусловлена их традиционным имперским взглядом на мир", - сказал инженер украинских систем вооружения в комментарии 19FortyFive. – "Их заводы выпускают совершенно новые системы, поскольку они находятся в центре империи. Те из нас, кто в провинции — как мы были в советское время — отвечают за обслуживание, ремонт и улучшение того, что они построили".
Оружие на фронте в Украине
Ранее сообщалось, что Украина первой в мире применила дроны-авианосцы. И уже вскоре Силы обороны на практике могут перейти на трехуровневую систему беспилотников: морские дроны, которые несут летательные дрономатки, вооруженные FPV-дронами.
А издние Forbes писало, что танк Leopard 1A5, который Украина получила от Дании, выдержал атаки восьми дронов. Сработала дополнительная броня, которую установили украинские инженеры во время модернизации танков.