Ключевые усовершенствования включают мощный дизельный двигатель и передовую электронику.

Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот", разработанный на Харьковском заводе имени Малышева, представляет собой модернизированную версию советского танка Т-80 и стал грозным противником россиян на поле боя благодаря своим техническим усовершенствованиям. Об этом пишет в статье для портала 19fortyfive военный эксперт, экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.

Как пишет эксперт, конструкция Т-84 устраняет недостатки предыдущих моделей Т-80, делая его более мощным и живучим танком. При этом украинский танк включил в себя функции, которые не появлялись в российских моделях танков до разработки Т-14 20 лет спустя.

Ключевые усовершенствования танка, включают:

Видео дня

1. Мощный дизельный двигатель на уровне 26 лошадиных сил, обеспечивающий превосходное соотношение мощности и веса. Это делает танк очень быстрым – на уровне с Т-90.

2. Модернизация бортовой электроники, включая новую навигационную систему, тепловизионные прицелы и комплект оптоэлектронного противодействия.

3. Конструкция боевого отделения значительно улучшена за счет новых люков, которые позволяют быстрее покидать машину, системы кондиционирования воздуха и более бронированного отсека боеприпасов, чтобы предотвратить воспламенение боеприпасов при прямом попадании в танк.

4. Изменение конструкции разнесенной брони шасси танка и взрывоопасной защиты минимизирует эффективность ПТУР, несущих тандемную боеголовку.

Как отмечает эксперт, украинские инженеры, опираясь на свой опыт обслуживания и модернизации советского оборудования, создали грозный танк, в котором устранены недостатки его предшественника. Т-84 является примером способности Украины к инновациям и адаптации существующих конструкций к современным боевым задачам.

"Разница между нами и русскими, когда дело касается методов проектирования обусловлена ​​их традиционным имперским взглядом на мир", - сказал инженер украинских систем вооружения в комментарии 19FortyFive. – "Их заводы выпускают совершенно новые системы, поскольку они находятся в центре империи. Те из нас, кто в провинции — как мы были в советское время — отвечают за обслуживание, ремонт и улучшение того, что они построили".

Оружие на фронте в Украине

Ранее сообщалось, что Украина первой в мире применила дроны-авианосцы. И уже вскоре Силы обороны на практике могут перейти на трехуровневую систему беспилотников: морские дроны, которые несут летательные дрономатки, вооруженные FPV-дронами.

А издние Forbes писало, что танк Leopard 1A5, который Украина получила от Дании, выдержал атаки восьми дронов. Сработала дополнительная броня, которую установили украинские инженеры во время модернизации танков.

Вас также могут заинтересовать новости: