Контролируемый экспорт избыточного газа может обеспечить добывающим компаниям средства на восстановление после атак, – ExPro

Частичное возобновление экспорта природного газа может дать украинским добывающим компаниям дополнительные средства на ремонт объектов, поврежденных в результате российских атак, бурение новых скважин и поддержание добычи.

Об этом пишет ExPro со ссылкой на участников газового рынка.

Необходимость возобновления экспорта объясняют профицитом в коммерческом сегменте. После начала полномасштабной войны промышленное потребление газа сократилось почти вдвое, тогда как частные компании сохранили относительно стабильные объемы добычи. В мае 2026 года они добыли более 330 млн кубометров газа.

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Из-за слабого внутреннего спроса компаниям сложно реализовать часть ресурса в Украине. В то же время цены на европейском рынке значительно превышают украинские: в июле разница между стоимостью газа на хабе TTF и в Украине превысила €20 за МВт·ч.

Газ в Украине торгуется более чем на 30% дешевле, чем в Европе. Такой разрыв делает импорт экономически невыгодным и фактически изолирует украинский рынок от европейского.

"Открытие экспорта может способствовать выравниванию цен на газ в Украине и Европе, а также помочь добывающим компаниям получить дополнительные средства от экспорта части газа, которые можно будет направить на восстановление объектов после атак и на инвестиции в добычу", – сообщил один из участников рынка.

Дополнительным аргументом является уровень запасов. Во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено более 13 млрд кубометров газа – более чем на 40% больше, чем в прошлом году, и больше всего за последние пять лет.

К началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По оценкам правительства, такого объема должно хватить для прохождения отопительного сезона.

Напомним, Кабинет Министров Украины ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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