Южный ГОК приостанавливает работу из-за блокады морских портов

На комбинате заявили, что работали, несмотря на вражеские обстрелы, перебои с энергоснабжением, стремительный рост стоимости логистики и введение экологической пошлины CBAM.

Но в июле к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации с безопасностью для морской логистики, проходящей через украинские черноморские порты: из-за систематических ударов по судам морская логистика фактически заблокирована, а в портах скопились экспортные партии железной руды, которые невозможно отгрузить.

В компании подчеркивают, что решение является вынужденным, а сотрудников привлекут к ремонтным и плановым работам. Добычу планируют возобновить после стабилизации ситуации с безопасностью.

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Южный ГОК также призвал государство и международных партнеров усилить защиту портовой инфраструктуры и гражданских торговых судов, ведь стабильная работа морских портов имеет критически важное значение для экспорта, валютной выручки и экономики Украины.

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