Украине удалось то, что не смогли сделать французы: эксперт об оснащении Ан-28 перехватчиками

Киричевский назвал эту концепцию интересной и эффективной.

Вооружение самолетов Ан-28 дронами-перехватчиками является эффективным решением. Об этом в эфире Radio NV сказал военнослужащий, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

Он пояснил, что на одно крыло Ан-28 начали крепить по три дрона-перехватчика P1-SUN, то есть самолет может нести их 6.

"Раньше превращать легкомоторные транспортные самолеты в носители зенитных дронов никто не придумывал. Французы пытались проводить какие-то эксперименты, чтобы запускать FPV-дроны с бортов легких транспортных самолетов, по сути "с руки", – сказал Киричевский.

По его словам, в ситуации, когда дроны-перехватчики крепятся на АН-28, речь идет о решении, которое предполагает серийное использование.

"Ан-28 хорош тем, что у него скорость вроде бы и низкая – до 400 км в час, но он может летать несколько часов, патрулируя определенный район. Там остается вооружение дронами и пулеметами, то есть можно вести бой различными средствами. Это такой экспериментальный формат, повторение таких летающих батарей для уничтожения "Шахедов", – отметил эксперт.

Киричевский считает, что это не обязательно даст всеобъемлющий результат, ведь АН-28 немного, "но сама концепция отработана и она выглядит, как минимум, интересной и явно результативной".

Самолет Ан-28 вооружили перехватчиками P1-SUN

Как сообщал УНИАН, в Украине самолеты Ан-28 начали вооружать дронами-перехватчиками P1-SUN от компании SkyFall. Этот "тандем" помогает перехватывать российские беспилотники типа "Шахед". Издание "Милитарный" сообщало, что кадры авиационного запуска этих дронов опубликовал пользователь aero.tim в Instagram. На одном крыле можно заметить как минимум три крепления для перехватчиков. Соответственно, Ан-28 может нести шесть дронов P1-SUN. В материале отмечается, что на Ан-28 также можно заметить оптическую станцию для визуального поиска целей.

Новый подход помогает уничтожать вражеские дроны, не прибегая к использованию ракет класса "воздух-воздух". В рамках серии учебных полетов было успешно протестировано еще несколько типов дронов-перехватчиков, добавили авторы.

Также сообщалось, что об использовании Ан-28 в качестве "охотника" за российскими ударными беспилотниками типа Shahed стало известно еще в феврале. На обнародованном тогда видео видно, что для сбивания вражеских дронов экипаж самолета использует шестиствольный пулемет M134 Minigun. Диспетчеры направляют экипаж в район, где летят российские дроны. Затем пилот и оператор должны визуально найти цели в ночном небе.

