Американцы массово уезжают из США впервые со времен Великой депрессии: в чем причина

В США существуют причины, которые заставляют все больше людей искать счастье за рубежом.

Американцы берут свои паспорта и отправляются в Новую Зеландию, где цены на жилье упали до минимума за последние три года. Об этом пишет Ziare.Com.

"Для американцев, мечтающих о переезде за границу, снижение цен на жилье может сделать Новую Зеландию более доступной, чем она была в последние годы. Однако охлаждение рынка не означает, что для иностранных покупателей внезапно начался сезон. Заинтересованные американские покупатели (и любые иностранцы) должны будут заплатить 3 миллиона долларов, чтобы получить право на приобретение жилья", - отмечается в материале.

Американцы массово уезжают из США, что является рекордом со времён Великой депрессии в стране. Новая Зеландия стала популярным направлением для американцев, желающих сбежать от проблем своей страны.

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В Брукингском институте сообщили, что в 2025 году в США зафиксировали отрицательную чистую миграцию в пределах от 10 000 до 295 000 человек. Америка не сталкивалась с отрицательной чистой миграцией на своей территории со времен Великой депрессии, произошедшей почти столетие назад.

"Репрессии против иммигрантов, высокая стоимость жизни, экономическая неопределенность и нестабильная политическая ситуация заставляют всё больше людей искать счастье за рубежом. Сразу после того, как президент Трамп выиграл второй срок в 2024 году, запрос "Переехать в Новую Зеландию" даже попал в тренды Google. Сейчас все больше американцев мечтают о новой жизни к югу от экватора", - отмечает издание.

Кроме того, Новая Зеландия привлекла к себе повышенный интерес со стороны иностранных инвесторов после смягчения своих правил в отношении мигрантов. Количество заявок на участие в программе "золотая виза" Active Investor Plus в Новой Зеландии выросло в несколько раз после того, как в прошлом году были смягчены требования к претендентам.

"Причем американцы составляют большую часть заявителей: с 1 апреля прошлого года по 11 июня 2026 года из США поступило 252 заявки, что соответствует 766 лицам, желающим переехать в Новую Зеландию", - отмечается в материале.

Таким образом, обладатели "золотых" виз, инвестирующие в страну, теперь смогут приобрести дом стоимостью не менее трех миллионов долларов. Однако не каждая живописная недвижимость доступна, ведь покупка домов в сельских, сельскохозяйственных и экологически уязвимых районах Новой Зеландии по-прежнему будет требовать дополнительного одобрения со стороны Управления по вопросам иностранных инвестиций.

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Как писал УНИАН, мужчина утеплил крышу пеной и летом столкнулся с неожиданными расходами один за другим. Он был уверен, что нашел идеальный способ утепления своего дома, и решил утеплить чердак пеной PUR.

Также сообщалось, что телевизоры будущего потребуют нового разъема. Известно, что сейчас HDMI быстро стал основным разъемом современных телевизоров и с тех пор постоянно совершенствуется.

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