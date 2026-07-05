Почему советское нападение на Финляндию обернулось для Москвы позором на весь мир

32 танка против 2500, лыжники в белом и легендарный снайпер-фермер превратили нападение на Финляндию в позор для Москвы.

Сталин рассчитывал достичь Хельсинки за две недели. Он так и не достиг его. И именно то, как страна с населением примерно 3,7 миллиона человек успешно оборонялась 105 дней от вторжения страны с населением около 170 миллионов, стало одним из самых показательных кейсов в военной истории.

Конкретно примером того, как численное и материальное превосходство противника можно скомпенсировать знанием местности, адаптацией к климату и тактической изобретательностью обороняющегося, пишет The Space Daily.

К началу боёв финские силы уступали примерно втрое по личному составу, в восемьдесят раз по танкам, вдесятеро по авиации и впятеро по артиллерии. Финская армия располагала 32 танками против примерно 2500 советских. Но у Финляндии было то, что советские планировщики не учли: одна из самых холодных зим в истории наблюдений (в отдельные моменты до −43°C) и национальная традиция тактики малых лыжных подразделений, которую финны десятилетиями развивали именно для таких условий.

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Советские силы, перешедшие границу 30 ноября 1939 года, оказались не готовы к этой тактической среде.

Из-за сталинской Большой чистки 1937–1938 годов были расстреляны или заключены примерно трое из пяти маршалов и 220 из 264 командиров дивизий – офицерский корпус действовал с массой неопытных заместителей. Советским солдатам выдали коричневую форму, заметную на белом снегу, а сами они продвигались плотными предсказуемыми колоннами по редким дорогам, подставляясь под удары мобильных финских лыжников.

Финны применяли тактику "мотти" – окружали и обездвиживали бронеколонны на узких лесных дорогах, а затем постепенно уничтожали их, – нанося потери, которых советское командование не предвидело.

Самый весомый индивидуальный результат Зимней войны показал 34-летний фермер Симо Хяюхя из карельской деревни Раутъярви в 40 км от советской границы, призванный из резерва Шюцкора в 34-й пехотный полк в битве при Коллаа.

Что сделал фермер с винтовкой

Ростом около 160 см, он прошел срочную службу в 1925–1926 годах, получил снайперскую подготовку в 1927-м и провел 12 лет, охотясь в карельских лесах. Его винтовка SAKO M/28-30 (вариант мосинской, калибра 7,62×53R) не имела оптического прицела.

Хяюхя предпочитал открытый: оптика заставляла приподнимать голову над прикладом (создавая мишень), отражала солнце, запотевала и замерзала на морозе – а он с ней и не тренировался.

За 100 дней между 30 ноября 1939 года и 6 марта 1940 года – когда Хяюхя получил ранение в челюсть разрывной пулей советского контрснайпера и был оставлен как убитый, пока проходивший солдат не заметил, что он жив, он вел огонь со скрытых позиций в заснеженных лесах у реки Коллаа.

Он носил белый маскхалат, сооружал снежные насыпи, чтобы скрыть позицию и приглушить вспышку выстрела, держал снег во рту, чтобы дыхание не выдавало его паром, и брал на задание около 60 патронов и однодневный запас еды.

Финские записи о числе поражённых разнились: командир дивизии сообщал о 219, капеллан полка – о 259, а более поздний документ армии – о 505 подтверждённых. Ещё около 200 приписывают его пистолету-пулемёту Suomi KP/-31.

Личные мемуары Хяюхя, написанные в 1940 году, скрывавшиеся семьёй 77 лет и найденные в 2017-м, фиксировали его собственную оценку – "около 500" убитых; финский историк Ристо Марьомаа впоследствии счёл её завышенной военной пропагандой.

Что на самом деле означали 105 дней

В строго территориальном смысле Зимняя война была поражением Финляндии. Московский мирный договор от 13 марта 1940 года обязал её уступить СССР около 11% территории – включая большую часть финской Карелии (родного региона Хяюхя), полуостров Ханко и части района Салла, – что вынудило покинуть дома около 400 000 гражданских.

Но 105 дней позволили Финляндии сохранить суверенитет, конституционное правительство, армию и международный статус – всё то, что СССР намеревался ликвидировать.

Советский Союз, напротив, потерял от 130 000 до 180 000 солдат убитыми, подорвал репутацию (что привело к исключению из Лиги Наций в декабре 1939 года), продемонстрировал нацистской Германии слабость Красной армии (урок, повлиявший на планирование "Барбароссы") и получил полосу территории без реальной оборонной ценности против немецкого вторжения 15 месяцев спустя.

Симо Хяюхя восстанавливался после ранения несколько лет, вернулся на ферму (ставшую советской, что вынудило его переселиться), охотился на лосей до 80 с лишним лет, почти не давал интервью о войне и умер 1 апреля 2002 года в возрасте 96 лет – через 62 года после того, как пуля советского контрснайпера так и не смогла завершить то, что не удалось ни одной советской попытке за 105 дней Зимней войны.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA случайно обнаружило подо льдом Гренландии ужасающий артефакт Холодной войны.

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