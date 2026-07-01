Чем шведские Gripen сильнее F-16, которые уже получила Украина: объяснение эксперта

Благодаря этим самолетам Украина расширит свои тактические возможности по нанесению ударов, а также получит возможность использовать управляемые авиабомбы JDAM и Hammer.

Шведские самолеты Gripen помогут Украине существенно ограничить возможности противника по запуску управляемых авиабомб и расширят тактические возможности по нанесению ударов по территории России. Об этом в комментарии УНИАН заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"Gripen – это самолет даже более новый, чем F-16. Потому что мы получили F-16 старой модификации, и пока нет понимания, сможем ли мы их модернизировать, так как это политическая составляющая со стороны Соединенных Штатов. Хотя на территории Польши, которая сейчас не хочет отдавать нам МиГ-29, есть возможность модернизации, доведения этих самолетов до нужной нам классификации борта", – сказал он.

По словам эксперта, Gripen – это самолёт, который создавался для войны с Российской Федерацией; его можно за 10 минут полностью вооружить и заправить.

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"Причем это происходит при работающем двигателе. То есть это быстрый старт и быстрое переоснащение самолета при необходимости, что позволяет вести активные действия на вражеской территории. Кроме того, следует отметить, что у Gripen за час двигатель меняют два инженера. Это свидетельствует о возможностях быстрой адаптации и быстрой работы самолета также на линии боевого столкновения", – отметил Храпчинский.

Номенклатура вооружения самолетов

"Речь идет об использовании европейских ракет, способных действовать на большие расстояния. В частности, речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" – MICA и Meteor. MICA мы давно используем, а здесь есть возможность, скорее всего, получить Meteor, которые смогут существенно повлиять на способность противника запускать управляемые авиабомбы (КАБ), поскольку они действуют на расстоянии 200 км и, соответственно, в составе самолетов Saab мы сможем выявлять попытки российских Су-34 запускать КАБ по территории Украины", – пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, благодаря этим самолетам Украина расширит тактические возможности по нанесению ударов, и появится возможность использования управляемых авиабомб JDAM (Джейдам) и Hammer (Хамер).

"Хамеры – это французские, Джейдамы – это американские, что позволит наносить больше ударов по нужным нам объектам. Россия, например, располагает большим количеством самолетов. И она может задействовать большое количество самолетов для нанесения значительного количества ударов именно управляемыми авиабомбами. Проблема в том, что в Украине нет такого количества, нет возможности рисковать самолетами, потому что мы ограничены. В то же время, нужно сказать, что это сверхлегкий маневренный самолет, который можно активно использовать для работы в ходе поддержки наземных операций со стороны Украины", – отметил Храпчинский.

Сможет ли Gripen поражать российскую ПВО

"Координация действий со стороны воздушных сил может позволить работать на малых высотах, прорвать противовоздушную оборону врага, уничтожать противовоздушную оборону врага. Можно говорить о том, что уже существует условный сценарий атаки, в котором будет использоваться прикрытие нашей группы средствами, позволяющими прорывать противовоздушную оборону противника. Поэтому здесь расширяются наши возможности нанесения ударов именно по вражеской территории", – сказал Храпчинский.

Насколько реально получить Gripen в 2027 году

Эксперт подчеркнул, что компания Saab имеет определенные обязательства по поставкам Gripen в ряд стран, и это может напрямую влиять на возможность быстрого производства.

"Но установлен конкретный срок, и я думаю, что Европа это понимает, поэтому они, скорее всего, будут их поддерживать. Следующий шаг – это подготовка пилотов, а также инженеров. Но раскрою немного информации: мы уже давно готовим пилотов по европейским стандартам, соответственно, это позволяет нам быстро подготовиться к эксплуатации этих самолетов", – резюмировал он.

Поставки Gripen для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и шведская компания Saab заключили контракт на поставку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов.

Помимо закупки самолетов, соглашение предусматривает техническую поддержку истребителей.

По данным Saab, поставки новых Gripen E запланированы на 2029–2030 годы. В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что самолеты Gripen C/D, которые Швеция передаст Украине отдельно, должны начать поступать уже в начале 2027 года.

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