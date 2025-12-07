Китайские аналитики отмечают, что малозаметность Су-57 "неудовлетворительна".

Российский флагманский истребитель пятого поколения с технологией малозаметности Су-57 давно рекламируется как революционный проект в военной авиации, но пока не добился существенного успеха на международном рынке. Как пишет eurasiantimes.com, Россия предложила Китаю экспортную версию (Су-57Э), и велись переговоры о совместной работе или небольших зсогласно многочисленным сообщениям. Однако в конце концов Китай сказал этим самолетам решительное "нет".

Китай проявил реальный интерес к проекту Су-57 еще в начале 2010-х годов, когда этот самолет еще находился в стадии разработки. В то время китайская программа пятого поколения — Chengdu J-20 Mighty Dragon — только стартовала, и Пекин рассматривал Су-57 как быстрый способ получить передовые технологии, такие как стелс-покрытия, авионика и конструкция двигателей.

"Сделка не была достигнута, и сегодня Китай публично насмехается над Су-57, одновременно производя собственные J-20 и J-35", - отмечают аналитики.

У Китая свои успешные разработки

К середине 2010-х годов в Китае поступил на вооружение истребитель J-20 и его производство стремительно увеличилось — сейчас в строю более 300 самолётов, и ожидается ещё больше. Это большой самолёт завоевания превосходства в воздухе, специально разработанный для Тихоокеанского региона, с мощными технологиями малозаметности и ракетным вооружением, которые не уступают Су-57 в радиолокационной незаметности или превосходят его.

При этом Россия пока построила всего около 20-30 таких самолётов. Это скорее многоцелевой истребитель (для воздушного боя и штурма наземных целей), но китайские аналитики отмечают, что его малозаметность "неудовлетворительна" — видимые сопла двигателей и щели в них делают его более заметным, чем J-20 или американский F-22.

Кроме того, Китай представил на авиасалонах J-35A (палубный малозаметный самолет, подобный F-35), скопировав американские разработки, и полностью отказавшись от российских.

"В лучшем случае четвертое поколение"

Первоначальный интерес со стороны Китая был в основном в "учебных" целях — купить несколько, разобрать в лабораториях. Но Россия отказалась, особенно после санкций, введённых в 2014 году. Отсутствие полной передачи технологий означало отсутствие сделки.

На авиасалоне в Чжухае в 2024 году были представлены два Су-57 и они подверглись критике в китайских социальных сетях за "некачественную работу" — видимые винты, ржавые панели и плохую сборку. В одном посте его назвали "в лучшем случае четвёртым поколением". Это положило конец последним слухам о возможной сделке.

Истребитель Су-57: что о нем известно

Согласно данным из открытых источников, длина этого самолета составляет примерно 19,7-19,8 м, а размах крыла – около 14 м. Экипаж состоит из одного человека, а заявленная максимальная скорость борта составляет примерно 2 600 км/ч.

Российский Су-57 может нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и авиационные бомбы. В российско-украинской войне оккупационные войска РФ задействовали этот самолет во время воздушных атак по Украине ракетами Х-59.

В России предполагают эксплуатировать этот истребитель еще 20-30 лет.

