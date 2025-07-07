Ранее можно было видеть прототип двухместного варианта J-20 Mighty Dragon.

Воздушные силы Китайской Народной Республики начали эксплуатировать двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20. Соответствующие фотографии выложил в социальной сети X исследователь китайской авиации, известный как @Rupprecht_A(@RupprechtDeino).

Как сообщают СМИ, двухместный J-20 поступил на вооружение 172-й воздушной бригады, которая выполняет функции подразделения повышения квалификации и является боевым резервом.

Истребитель мог получить обозначение J-20S или J-20B. Первые фото с самолетом появились несколько лет назад, но почти никакой информации о нем с тех пор представлено не было.

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Некоторые специалисты считают, что двухместный вариант J-20 можно будет использовать для управления БПЛА, а также для радиоэлектронной борьбы. Распределение функций позволит меньше нагружать пилота при работе со сложными системами.

Поскольку Воздушные силы Китая закупают базовый J-20 в больших количествах, ожидается, что J-20S также будут производить значительными партиями. Эксперты не исключают, что самолет хотят задействовать во время возможного вторжения на Тайвань.

Истребители пятого поколения - справка УНИАН

Истребители пятого поколения являются наиболее современными боевыми самолетами в мире. Главное отличие этих машин - широкое применение технологии стелс.

Почти все истребители пятого поколения рассчитаны на одного пилота. Это касается и базового варианта Chengdu J-20, который впервые поднялся в небо в 2011 году.

Предполагается, что на сегодня построили более 300 таких истребителей, а недавно самолет показали в "режиме зверя".

По неподтвержденным данным Китай уже разрабатывает следующее поколение, то есть шестое. Обычно его рассматривают как развитие пятого, хотя такие самолеты могут иметь и некоторые уникальные особенности.

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