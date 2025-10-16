Ракеты Tomahawk обычно запускаются с военных кораблей и подводных лодок в море.

Крылатые ракеты Tomahawk, которые президент США Дональд Трамп рассматривает для поставки Украине, на протяжении десятилетий были оружием выбора американских лидеров, стремившихся к решительным военным решениям. Они могут поражать цели на расстоянии от 1600 до 2500 километров, что позволяет наносить удары вглубь территории РФ.

Главные препятствия для передачи ракет Tomahawk Украине

Как пишет The Wall Street Journal, поставка Украине только ракет Tomahawk вряд ли изменит ход полномасштабной войны. Аналитики в разговоре с журналистами заявили, что для этого Белому дому нужно будет предоставить их в больших количествах, а также позволить Украине наносить этим оружием удары по целям, расположенным глубоко на территории России.

Тем не менее даже в этом случае ракеты Tomahawk могут быть уязвимы для российских средств ПВО, отметили в издании. Кроме того, Пентагону придется поставить Украине и наземные пусковые установки, которые могут запускать эти ракеты.

В издании напомнили, что ракеты Tomahawk обычно запускаются с военных кораблей и подводных лодок в море. Пентагон и оборонные подрядчики разрабатывают различные наземные пусковые установки, но этих систем не хватает.

Еще одной проблемой является то, что американская администрация еще не до конца поняла, как Москва отреагирует на такой шаг. В Кремле выступают против передачи Украине ракет Tomahawk, заявляя о том, что это приведет к эскалации войны.

Пусковые установки для Tomahawk

Тем не менее зависимость Украины от США в вопросах обучения работе с системой и разведывательной информации обеспечит Вашингтону контроль над тем, как могут быть использованы ракеты, подчеркнули в издании. Это может снизить риск того, что Украина применит их против чувствительных российских целей.

"Запуск системы дальнего действия сопряжен со многими сложностями, и украинцам понадобится значительная помощь в определении целей, планировании миссий и просто в эксплуатации оружия. Косвенная выгода для США заключается в контроле, поскольку США, возможно, не захотят, чтобы украинцы использовали это оружие против Кремля", - рассказал журналистам Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований.

Кроме того, американские чиновники неоднократно заявляли о том, что у США есть небольшое количество наземных пусковых установок Typhon, которые могут использоваться для запуска ракет Tomahawk. Они имеют большой спрос в рамках американских усилий по противодействию военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В издании не исключают, что другие наземные пусковые установки могут быть адаптированы для запуска ракет Tomahawk, включая установку, произведенную Oshkosh Defense. Также эти ракеты могут запускаться с наземной пусковой установки Mk-41, которая обычно находится на кораблях ВМС США, но она была модифицирована для использования на суше.

Американские чиновники заявили журналистам, что доставка и обучение украинских военных использованию этих систем могут занять несколько месяцев, если Трамп даст добро. Сторонники этой идеи уверены, что передача ракет Tomahawk Украине может побудить другие западные страны предоставить больше систем дальнего действия.

Смогут ли ракеты Tomahawk изменить ход войны в Украине

Ранее военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что американская ракета Tomahawk - это то оружие, с которым в свое время США начали эффективно побеждать в первой войне в Персидском заливе. Тем не менее он считает, что это оружие для Украины больше символичное, чем эффективное. Он отметил, что надо понимать, какие цели можно будет поражать с помощью этой ракеты.

Крамаров напомнил, что Tomahawk может запускаться из трех типов установок. По его словам, Украине должны были бы передать именно наземные установки, но их очень мало.

