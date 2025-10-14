Трамп в очередной раз раскритиковал российского президента за то, что тот продолжает военную агрессию в Украине.

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо, предоставит ли Украине ракеты Tomahawk, о которых его просит президент Украины Владимир Зеленский. Видео с заявлением обнародовано в Telegram-канале Clash Report.

"Зеленский хочет Tomahawk, США имеют большой запас этих ракет. Нужны ли вам эти ракеты в Аргентине?" - решил пошутить глава Белого дома во время пресс-конференции в Белом доме.

Также президент США отметил "успехи" России в войне, которую она начала против Украины.

"Владимир Путин должен был выиграть ту войну за неделю, а она продолжается уже четвертый год", - сказал Трамп.

По мнению президента США, российская экономика находится на грани краха, тогда как глава Кремля не хочет заканчивать войну в Украине. Он добавил, что потери России в войне против Украины составляют 1,5 млн военных. При этом, американский лидер уточнил, что эти данные приблизительные и учитывают тех россиян, которые потеряли на фронте конечности.

"Это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Трамп добавил, что по количеству убитых война в Украине самая масштабная из всех, которые Трампу удалось уладить. Он напомнил, что помог прекратить уже 8 войн в мире.

Поэтому, добавил Трамп, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и, конечно, они будут обсуждать вопрос передачи оружия, в частности, ракет Tomahawk.

Ракеты Tomahawk для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил американского лидера Дональда Трампа о том, что передача США Украине дозвуковых крылатых ракет "Томагавк" будет означать "ядерную войну". По его мнению, эти ракеты не решат проблему, а лишь приведут к эскалации ситуации. Лукашенко предположил, что Трамп это понимает, поэтому и не спешит передавать это смертоносное оружие для глубоких ударов по российской территории.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует намерения США сконцентрироваться на решении вопроса войны в Украине. Он напомнил, что представители российского руководства знакомы с Уиткоффом, и отметил его "эффективность на Ближнем Востоке". Песков выразил надежду, что таланты спецпредставителя Трампа будут и дальше способствовать на украинском направлении.

