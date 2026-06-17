В прошлом году лишь четверть американских F-35 были боеспособны, – BI

Речь идет о нехватке запасных частей и проблемах с программным обеспечением.

Боевая готовность истребителей F-35 снизилась, поскольку проблемы с техническим обслуживанием ограничивают их способность выполнять задачи. Об этом говорится в отчете Управления по подотчетности правительства (GAO), надзорного агентства Конгресса, пишет Business Insider.

В частности, как отмечается, истребитель F-35 Lightning II является самой дорогой программой вооружения Пентагона, общие расходы на приобретение и содержание которой превышают 2 триллиона долларов.

В то же время, как отмечают эксперты, на фоне роста цены постоянные проблемы ограничивают дальность полётов этого самолёта. Военные потратили миллиарды долларов на повышение боевой готовности, но эти усилия не принесли желаемых результатов.

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Согласно отчету, уровень летной готовности усовершенствованного самолета, или количество времени, доступного для выполнения одной миссии, снизился с 67% до 44% в период с 2021 по 2025 финансовый год. Полный уровень готовности к выполнению полётов, или процент времени, в течение которого F-35 может выполнять все свои миссии, снизился с 38% до 25%.

В организации назвали несколько проблем, приводящих к этому снижению. Речь идет о нехватке запасных частей и проблемах с программным обеспечением. Проблемы с техническим обслуживанием привели к тому, что многие F-35 были выведены из эксплуатации на длительный срок.

В издании отмечается, что Пентагон пытается решить проблему с помощью плана выделения 13,7 миллиарда долларов, направленного на улучшение готовности парка к концу десятилетия.

Однако эксперты считают, что этот план требует большего объема средств, чем предполагалось ранее.

GAO вынесло три рекомендации, предлагая Министерству обороны обеспечить разработку планов снижения рисков, лучше согласовать стимулы для подрядчиков с целями по самолетам, а также улучшить отслеживание этих стимулов со стороны Пентагона.

Управление программой F-35 заявило, что соглашается с выводами GAO:

"Мы полностью поддерживаем все три рекомендации по повышению боеготовности флота, совершенствованию систем стимулирования по контрактам и внедрению строгого финансового контроля качества".

Другие новости об оружии и истребителях

Как сообщал УНИАН, Германия и Испания решили продолжить работу над перспективным европейским истребителем шестого поколения без участия Франции.

Компания Airbus официально объявила о создании нового промышленного объединения Team Gen 6, которое будет работать над развитием программы FCAS (Future Combat Air System). В немецкую часть консорциума вошли Airbus, AUTOFLUG, Diehl Defence, Liebherr Group, HENSOLDT, MBDA Deutschland, MTU Aero Engines и Rohde & Schwarz.

Испанию будут представлять Indra, Oesia, GMV, ITP Aero и Sener.

Это решение стало следствием многолетних споров между Airbus и французской компанией Dassault Aviation. Стороны не смогли договориться о распределении работ, правах интеллектуальной собственности, системе управления проектом, экспортной политике и роли каждой страны в создании самолета.

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