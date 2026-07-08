Ученые назвали черту №1, которая бережет крепкую дружбу на всю жизнь

Ученые выяснили, какая черта больше всего влияет на долговечность дружбы. Она оказалась важнее общих интересов или продолжительности знакомства.

Почему одни друзья остаются рядом десятилетиями, а другие исчезают из жизни уже через несколько лет? Ученые пришли к выводу, что важнейшим фактором крепкой дружбы являются не общие увлечения или схожие характеры, а честность. К такому выводу пришли авторы серии исследований, опубликованных в 2022 году в журнале Evolutionary Psychological Science.

В исследовании приняли участие сотни добровольцев. Сначала 236 человек назвали черты, которые хотели бы видеть в своих друзьях, а также те, которых стремились бы избежать. После этого остальные участники оценивали важность каждой характеристики.

Результаты оказались однозначными: честность заняла первое место среди самых ценных качеств друга.

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За ней последовали:

этичность;

доброжелательность;

открытость и доступность.

В то же время нечестность участники назвали худшей чертой, которой может обладать друг. В число самых нежелательных также вошли чрезмерная конкурентность и нетерпеливость.

Ложь разрушает дружбу

Авторы также обратили внимание на результаты исследования 2020 года, посвященного дружбе среди подростков. Оно показало, что низкое качество отношений способствует большему количеству лжи, а сокрытие правды, особенно касающейся психического здоровья, еще больше ухудшает дружбу и связано с ростом депрессивных симптомов.

Социологи отмечают, что круг друзей естественным образом меняется. Согласно исследованию, люди в среднем меняют около половины своих ближайших друзей каждые семь лет.

Причиной этому становятся изменения образа жизни, места проживания, интересов и жизненных ценностей.

Впрочем, если дружба преодолевает этот рубеж, она, скорее всего, уже прошла через сложные разговоры и испытания, которые помогли укрепить взаимное доверие.

Честность не означает грубость

В то же время исследователи подчеркивают, что честность не должна превращаться в жестокость.

Она может проявляться в искренних разговорах, поддержке, готовности говорить правду с сочувствием и создании пространства, где оба человека могут открыто выражать свои мысли, не боясь осуждения.

По мнению авторов исследования, именно такое взаимное доверие является одним из самых прочных фундаментов дружбы, способной пережить различные этапы жизни.

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