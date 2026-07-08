Купленный с рук электромобиль проехал всего 36 км: почему резко просел запас хода

В Норвегии местная жительница столкнулась с серьезной проблемой у купленной Kia Soul 2015 года выпуска.

Норвегия была одной из первых стран в мире с высоким уровнем внедрения современных электромобилей. Там они появились 10-15 лет назад. Теперь в Норвегии даже большая часть рынка подержанных автомобилей состоит из электрокаров. Это значит, что жителям с большой осторожностью следует выбирать транспортное средство, которое было выпущено несколько лет назад.

Как пишет норвежское издание motor.no, первые электромобили не обладали современными технологиями. И их характеристики могут быстрее ухудшаться. Недавно жительница страны купила недорогой подержанный электромобиль, но когда поехала на нем домо обнаружила, что его запас хода составляет всего 36 км.

Автомобиль она купила напрямую у предыдущего владельца прошлым летом за 5400 евро. Это электромобиль Kia Soul 2015 года выпуска, один из самых доступных электромобилей на рынке в то время, а также один из самых дешевых на вторичном рынке сейчас.

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В разговоре продавец сказал, что запас хода автомобиля 85-90 км зимой и 150-200 км летом. На самом деле это цифры нового автомобиля.

Они подписали стандартный договор купли-продажи, она заплатила стоимость автомобиля наличными и поехала на нем домой, в другой город. И уже по дороге выяснилось, что она может на нем проехать не больше 36 км. Через полчаса она позвонила продавцу, чтобы отменить сделку, но он отказался.

Проведя диагностику новая владелица автомобиля выяснила, что батарея имеет зарегистрированные ошибки. Они указывают на возможное дальнейшее ухудшение ее состояния. При низком уровне заряда батарея не могла обеспечивать необходимую мощность, и автомобиль показывал быстрое снижение оставшегося запаса хода.

Другими словами, батарея оказалась настолько изношенной, что больше не могла обеспечивать автомобиль необходимой энергией. А когда автомобиль это обнаруживал, то он начинает очень быстро корректировать оставшийся запас хода, уменьшая его каждые несколько секунд. Например, при тестировании автомобиля во время движения механики сервисного центра обнаружили, что уровень заряда батареи, отображаемый на приборной панели, снижался на 15% всего за 2 минуты движения. После этого автомобиль оставался неподвижным прямо на дороге.

Механики сказали, что это означает деградацию батареи. Но оставался шанс, что это произошло из-за проблем с отдельным модулем, а не обязательно со всей батареей. Рекомендовалось разобрать батарею для детальной проверки. Однако такая работа очень дорога.

Новая владелица решила вынудить продавца расторгнуть сделку через суд. Она подала жалобу в совет по защите прав потребителей, отвечающий за продажи между физическими лицами, но этот совет вынес решение в пользу продавца. Он заявил, что предупреждал о сравнительно низком запасе хода этой модели автомобиля даже в новом состоянии, и что в возрасте более 10 лет износ батареи вполне объясним.

Затем владелица обратилась в суд, где ей пришлось вызвать технического эксперта для измерения запаса хода автомобиля. Он пришел к выводу, что автомобиль может проехать 50 км в условиях, приближенных к циклу WLTP. Это значительно меньше первоначально утвержденного запаса хода, заключил эксперт.

Однако в суде продавец представил договор, в котором говорилось, что автомобиль покупается "как есть". Это означает наличие у него существенных дефектов, но покупательница осведомлена о них и соглашается купить его без претензий. Покупательница представила свой договор, в котором этот пункт не был отмечен. Таким образом, два экземпляра договора отличались, и суд отдал предпочтение той версии договора, которая предоставляет покупателю больше прав.

Суд аннулировал сделку, вернув его прежнему владельцу и обязав продавца вернуть деньги за покупку. Однако продавец подал апелляцию, и окончательного решения по делу пока нет.

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