Аномальная жара превращает советские Т-72 в гигантские 'печи', - Reuters

Температура внутри советских Т-72 во время летней жары становится критически высокой, однако военные продолжают выполнять боевые задачи.

Рекордная жара, охватившая значительную часть Европы и Украины, создает дополнительные трудности для украинских военных на фронте. Особенно сложно приходится экипажам советских танков Т-72, которые из-за отсутствия кондиционеров во время летней жары буквально превращаются в тепловые ловушки, пишет Reuters.

Главный сержант танкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным "Симпатяга" рассказывает, что после выполнения боевых задач температура внутри машины становится чрезвычайно высокой.

"Техника сильно нагревается после выполнения задания. Температура внутри может стать очень высокой. В отличие от танков Abrams, Challenger и Leopard, поставленных западными партнерами, у этого нет кондиционера", – отметил военный.

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Боевые танки Т-72 весят от 41 до 45 тонн, а в условиях летней жары их стальной корпус быстро нагревается. На позициях в Запорожской области танкисты вынуждены охлаждаться водой прямо у боевых машин.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе, по прогнозам, поднимется примерно до +36 градусов, что еще больше усложнит службу военных.

Несмотря на тяжелые условия, украинские защитники подчеркивают, что продолжают выполнять боевые задачи.

"Несмотря на суровые погодные условия – палящую жару сейчас, минусовые температуры и грязь зимой – мы все еще держимся. Мы продолжаем борьбу с российскими войсками, не давая им продвигаться", – сказал сержант.

Что предшествовало

Между тем в тыловых регионах Украины из-за резкого роста температуры ожидают увеличения потребления электроэнергии, прежде всего из-за активного использования кондиционеров. Это может привести к возобновлению почасовых отключений электричества.

В Украине отключения света могут увеличиться до 10–12 часов в сутки, если на фоне летних проблем Россия будет осуществлять еще и энергетические обстрелы, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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