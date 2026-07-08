Угроза у нас общая: Зеленский раскрыл детали встречи с президентом Польши

Президенты договорились продолжить диалог.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Каролем Навроцким в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. "Это был важный и необходимый разговор, мы беседовали более часа. У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам нужны только прочные отношения", – заявил он.

По словам Зеленского, с польским президентом они договорились продолжить диалог.

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В то же время, как пишет"Европейская правда", ранее польский лидер рассказал о беседах с различными лидерами, среди которых был и Зеленский.

Он не стал акцентировать внимание на разногласиях, а заявил о необходимости диалога между государствами, у которых есть общий враг.

"Моя позиция относительно двусторонней напряженности неизменна. Думаю, что Польша и вся Европа не могут терпеть прославление солдат УПА, ответственных за гибель 120 тыс. поляков. Но это не исключает нашего диалога. Мы ощущаем общую угрозу со стороны РФ. Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией, а Польша на протяжении веков была с ней в конфликте", – сказал польский президент.

Спор с Польшей

Как сообщал УНИАН, конфликт начался после того, как президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений название "Героев УПА". Поляки возмутились из-за памяти о Волынской трагедии.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла.

Глава Офиса президента заявил, что пик напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе, ведь 11 июля – годовщина Волынской трагедии. Он прогнозирует, что со стороны Польши может последовать "ряд эскалационных шагов" именно к этой дате.

В то же время он подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов, в том числе от партнеров.

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