Война дронов: полковник британской армии считает, что танки еще рано списывать со счетов

Танки могут стать командными центрами боя, если будет найден способ защитить их от дронов.

Хотя поля сражений в Украине и учения НАТО показали уязвимость бронетехники перед беспилотниками, будущее тяжелых машин еще не определено окончательно. Об этом в статье для The Telegraph написал полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал 1-м Королевским танковым полком Великобритании.

Он отметил особенность танкового боя, которая возрастает с развитием технической стороны: эти сложные машины требуют постоянного обслуживания, в том числе в непосредственной близости от фронта. Это обуславливает и рост издержек на подразделения.

При этом, танки, по его мнению, должны продолжать эволюционировать, становясь все более технологичными. Со временем, считает полковник, они станут центрами боя, передвижными командными узлами.

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По оценкам, в будущих сражениях до 80 процентов боевой эффективности будут приносить беспилотники и другие роботизированные системы. А 20 процентов – традиционные платформамы, такие как танки Challenger 3 или Ajax, а также ударные вертолеты.

"На поле боя будущего будут использоваться роботизированные боевые машины. Поэтому Challenger 3 должен функционировать как командный узел более широкой цифровой боевой системы, управляя семейством беспилотников и автономных платформ, повышающих как его боевую эффективность, так и живучесть", - пишет он, отмечая такую тенденцию в британской армии: за последние почти 40 лет количество танков сократилось с 700 до 148.

Он говорит, что отдельные эпизоды учений, во время которых пехотинцам удалось уничтожить танк, не показательны: "Танки всегда были уязвимы при действиях без поддержки пехоты. Танки должны быть защищены пехотой. Сегодня они также должны быть защищены дронами и от них должна быть обеспечена оборона".

Однако он согласен с тем, что эпоха массированных бронетанковых формирований, укомплектованных исключительно солдатами, подходит к концу. А на смену ей придет меньшее количество высокоэффективных, объединенных цифровыми технологиями платформ, которые будут командовать на поле боя, где беспилотники и автономные системы будут составлять подавляющую часть боевой мощи.

При этом, напомнил он, в Великобритании вскоре должны опубликовать план инвестиций в оборону. И он призывает обеспечить финансирование танковых войск, чтобы сохранить их потенциал для сдерживания. По его мнению, "сокращение возможностей страны по ведению маневренной бронетанковой войны подорвало бы один из фундаментальных столпов наземного боя".

Как дроны изменили применение танков на фронте

Напомним, что у многих украинских танковых экипажей уже долгое время не было боевых выездов, поскольку это невозможно в связи с угрозой поражения дронами. Некоторые танки используют в качестве артиллерии. Они при этом стреляют с закрытых позиций. Это применение позволяет использовать дополнительные преимущества танков.

По оценкам украинских военных, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 12 тысяч танков и более 24 тысяч единиц бронетехники. Значительная часть этих потерь была нанесена именно дронами, противотанковыми ракетами и минами. В НАТО не исключают, что в связи с такой ситуацией на поле боя, подход к сражениям будет пересмотрен.

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