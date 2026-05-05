Танки на фронте: командир рассказал, как изменилось их применение в настоящее время

На современном поле боя танки действуют только по приказу командира бригады или корпуса.

Сейчас уже довольно долгое время у танков нет боевых выездов, но если бы речь шла о наступлении или прорыве, то без танка это невозможно. Такое мнение в интервью "Милитарному" высказал Артем (Крым) Кострица, командир танкового батальона "Азова".

Он рассказал, что сейчас у них в батальоне четыре вида танков - Т-64, Т-72, Т-80 и Leopard 1. По словам военнослужащего, с Leopard 1 пока есть только опыт работы с закрытых позиций - как артиллерия, примерно 10 километров. С этой стороны он - очень точный, имеет хорошую кучевидность.

"Но зона поражения сейчас очень большая, поэтому часто применять не получается. Машина большая, её нужно прятать, защищать от дронов. Поэтому работаем только с закрытых позиций. Иногда - на запрете движения, если через наши порядки проникли два-три человека противника, стоим в засаде и отрабатываем прямую наводку", - рассказал Крым.

Среди прочего, отметил он, ночной прицел танка позволяет работать на три километра ночью, днем - на четыре, а реверсное движение гусениц - это большой плюс, ведь танк может развернуться на месте, не отгораживая тонны земли.

"Две скорости заднего хода. Для боевых действий в городе это очень важно, особенно когда все ездят в "мангале" - нужно вписываться между домами, не задев защиту. На "тяжелых" танках, кроме Т-80, задний ход - настоящая головная боль. Думаю, "леопардик" для этого подойдет. Но время покажет", - сказал военнослужащий.

Применение танков сейчас

Командир рассказал, что сейчас у них уже довольно долгое время нет боевых выездов. Танки применяются только с закрытых позиций как артиллерия.

"Но если бы я сейчас думал о наступлении или прорыве - без танка, на мой взгляд, это невозможно", - подчеркнул он.

По словам Кострицы, если это даже небольшой локальный прорыв, а не широкомасштабное наступление, то танк там все равно обязательно должен быть.

"Также: если враг прорвал наши порядки, дроны все останавливают, но может быть туман, ветер, дефицит оптоволокна, РЭБ глушит дроны на радиоуправлении и враг проедет. Кто их остановит? Я думаю, только танки. Мы именно для этого и стоим", - объяснил комбат.

Танки и современное поле боя

Крым отметил, что танки на современном поле боя буквально стали средством старшего начальника и работают только по распоряжению командира бригады или командира корпуса. Их применяют для плановых задач или при прорыве наших порядков линии обороны.

Для защиты используется максимальный комплект с противокумулятивными решетками, что позволяет полноценно работать в системе управления огнем. В конструкции защиты танка все просчитано так, чтобы наблюдению из него ничего не мешало. Кроме того, танк дооснащен камерами заднего и переднего обзора, поэтому механик-водитель может лучше ориентироваться.

Помимо прочего, танк также дооснащен максимальным комплектом средств радиоэлектронной борьбы, дополнительно установлены различные средства связи.

Плюсы дополнительной защиты

По словам военнослужащего, такая защита выдерживает до 30 дронов и более. Речь идет о беспилотниках различных типов: дроны на оптоволокне, на радиоуправлении, "Ланцеты".

"При этом экипаж покидает машину невредимым. У нас не было случаев с таким "мангалом", чтобы экипаж был травмирован или ранен, или и то, и другое", - подчеркнул командир.

Танки на складах в Украине

Как сообщалось, аналитики открытых данных (OSINT), действующие в социальных сетях под псевдонимами Covert Cabal и Jompy, обнародовали свои подсчеты танков на открытых складах Украины на основе общедоступных спутниковых снимков.

Аналитики отмечают, что в период с 2014 по 2021 год Украина мобилизовала и восстановила все более-менее пригодные танки, которые оставались на складах с середины 1990-х.

Спутниковые снимки фиксируют такую картину на базах хранения: 308 танков - по состоянию на конец 2021 года, 356 - в 2022 году, 324 - в 2023-м, 180 - в 2024-м и 222 - в 2025 году.

