Ученые бьют тревогу: через 50 лет эти 10 городов превратятся в пустыню

По самому пессимистичному климатическому сценарию некоторые крупные города изменят свой природный ландшафт уже в течение ближайших десятилетий.

Изменение климата может кардинально изменить природную карту США уже к концу века. Новое исследование, опубликованное в журнале PeerJ, показало, что при сценарии высоких выбросов парниковых газов десятки американских городов могут оказаться в пределах пустынного биома, пишет Yahoo.

Исследователи проекта Open Earth Monitor Cyberinfrastructure использовали спутниковые данные высокого разрешения и алгоритмы машинного обучения, чтобы смоделировать будущие изменения природных зон к 2080 году.

"Центральная часть США станет жарче и суше, а традиционные прерии постепенно сменятся более пустынной растительностью – меньше полевых цветов и больше перекати-поля", – говорится в исследовании.

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По прогнозам ученых, площадь пустынного биома в США увеличится почти вдвое – с 6% до 11,9% территории страны. Это означает расширение пустынь примерно на 182 тысячи квадратных миль (более 471 тысячи квадратных километров).

В то же время прохладные смешанные и хвойные леса будут сокращаться, а на востоке страны влажные леса постепенно уступят место более засухоустойчивой растительности.

Также ожидается, что пустынные территории Аризоны, Нью-Мексико и южной Калифорнии продвинутся дальше на восток – до Техаса и Колорадо.

Какие города могут превратиться в пустыню

Крупнейшим городом, который, по прогнозам исследователей, перейдет в пустынный биом, станет Бейкерсфилд (штат Калифорния) с населением более 404 тысяч человек.

В десятку наиболее уязвимых также вошли:

Бейкерсфилд (Калифорния);

Рино (Невада);

Ланкастер (Калифорния);

Пуэбло (Колорадо);

Спаркс (Невада);

Рио-Ранчо (Нью-Мексико);

Кенневик (Вашингтон);

Паско (Вашингтон);

Гранд-Джанкшен (Колорадо);

Ричленд (Вашингтон).

В большинстве этих городов нынешние степные или лесные биомы, по прогнозам, к 2061–2080 годам сменятся пустынными.

Прогноз основан на наихудшем сценарии

Авторы отмечают, что расчеты выполнены по сценарию RCP 8.5, который предполагает высокий уровень глобальных выбросов парниковых газов.

"Прогнозируемые изменения классификации биомов основаны на сценарии высоких выбросов RCP 8.5", – отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что результаты демонстрируют, насколько существенно климатические изменения могут повлиять не только на температуру воздуха, но и на природные экосистемы, растительность и условия жизни миллионов людей в США.

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