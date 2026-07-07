Россияне пытаются уберечь субмарины от украинских дронов: эксперт раскрыл детали

Они придумали способ, как защитить лодки, но пока что неясно, будет ли он эффективным.

Россияне оснащают специальными защитными сетками подводные лодки проекта "Кило". Они устанавливают их над корпусами для защиты от атак украинских дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ. Он отметил, что подводных лодок такого класса в России было 6. "Две ушли из Черного моря, а из оставшихся 4 одна была уничтожена, еще одна повреждена, а две находятся в боевом дежурстве", – уточнил Рыженко.

По его словам, противник знает, что Украина развивает беспилотники, и сейчас есть возможность с помощью БПЛА класса Magura или Sea Baby запустить FPV- дрон, который может действовать на большом расстоянии от своего основного несущего плавсредства и наносить удары по подводной лодке.

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Рыженко пояснил, что если наносить удары по незащищенной подводной лодке, то могут возникнуть повреждения, которые не будут для неё критическими, но в подводном положении она не сможет некоторое время находиться и выполнять свои функции.

"Россияне организуют такую защиту не только в Черном море, но и на Кольском полуострове. Так они реагируют, но насколько это сработает, трудно прогнозировать", – сказал Рыженко.

Как Россия защищает свои подводные лодки

Как сообщал УНИАН, Россия оснастила несколько подводных лодок Черноморского флота специальными защитными конструкциями для противодействия украинским беспилотникам.

В британской разведке считают, что это связано с растущими возможностями Украины наносить удары по целям вдали от линии фронта. При этом отмечается, что анализ спутниковых снимков, сделанных 6–9 июня, показал специальные противодроновые конструкции над боевыми рубками трех подводных лодок проекта "Кило", базирующихся в Новороссийске (РФ).

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