Полковник ВСУ объяснил, почему сейчас усилилась угроза для Запорожья

Украинским военным удалось оттеснить противника на Ореховском направлении.

Россияне увеличивают дальность действия средств поражения - именно из-за этого усилилась угроза для города Запорожья. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

По его словам, угроза для областного центра возросла не из-за того, что враг приблизился к нему. На самом деле сейчас от позиций врага до Запорожья примерно 30–35 км, поскольку Силы обороны на Ореховском направлении, которое находится ближе всего к городу, провели активные действия. В частности, противника оттеснили с некоторых позиций и восстановили за ними контроль.

"Угроза для Запорожья возросла, потому что противник увеличивает дальность своих средств поражения. В частности, тех самых FPV-дронов, а также дронов на оптоволокне, которые сейчас летают на расстояние 30 км и дальше. Например, он применяет различные системы и различные способы доставки FPV-дронов", - сказал военный.

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Кроме того, добавил Волошин, оккупанты наносят удары по городу КАБами, ракетами различных модификаций и дронами типа "Шахед". Это основное вооружение противника, которое он применяет по населенным пунктам, расположенным как недалеко от линии боевого столкновения, так и в глубоком тылу Украины, отметил пресс-секретарь.

Ситуация на юге - что известно

Как писал УНИАН, вчера, 6 июля, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты находятся примерно в 30 километрах от города Запорожья.

Он отметил, что заявление диктатора Владимира Путина о том, что российские солдаты уже находятся в 9 километрах от южных окраин областного центра, не соответствует действительности.

Волошин добавил, что ожесточенные бои продолжаются вблизи населенных пунктов Плавни и Приморское, ВСУ ведут активные действия, оттесняя противника с окраин Степногорска.

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