'Треугольник жизни': эксперт объяснил, где прятаться в квартире во время обстрела

Монолитно-каркасные дома наиболее устойчивы к ударам, а панельные – наиболее опасны.

Во время обстрела, если человек находится в квартире, он может попытаться спастись в "треугольнике жизни". Об этом в эфире "Киев24" сказал Игорь Резниченко, тренер по безопасности Ассоциации саперов Украины, отвечая на вопрос о том, как действовать в ситуации, если взрыв застал человека дома.

Он подчеркнул, что самое опасное место – это окна, поэтому от них нужно отойти, чтобы избежать ранения сопутствующими обломками.

Эксперт рассказал о "треугольнике жизни", когда возле прочной мебели или холодильника образуется безопасное для человека место. "Между потолком, который может обрушиться, полом и этими прочными укрытиями, которые могут удержать потолок. Таких случаев было много", – сказал Резниченко.

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Также он напомнил о "правиле двух стен", которое повышает вероятность выживания по сравнению с пребыванием в комнатах с окнами.

Более безопасные места в разных типах домов

Эксперт также рассказал, что в панельных домах самой прочной зоной может быть пространство возле лифтовой шахты, а в монолитных – это подъезд или лестница.

Резниченко также отметил, что наиболее устойчивым к попаданиям среди кирпичных, панельных и монолитно-каркасных домов является последний тип.

"После попаданий там выбивает несколько квартир, а дом остается целым… Затем идет кирпичный дом, потому что кирпич тоже перераспределяет взрывную волну и разрушается меньше, чем панельный. Панельные дома наиболее опасны", – сказал он.

Жертвы российского удара по Киеву

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами, в результате чего в городе произошли масштабные разрушения и пожары.

Эксперты называют эту атаку одной из самых страшных – не было сбито ни одной баллистической ракеты или "Циркона", – отмечается в сообщении.

В результате этого удара России по Киеву погибли 19 человек, в том числе 1 ребенок. Еще 61 человек пострадал, среди них – 7 детей.

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