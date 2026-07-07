Инсайдер показал новый дизайн iPhone 18 в стиле Pro-моделей (фото)

По слухам, выход смартфона задержится до весны 2027 года.

В интернете появились новые изображение iPhone 18 в переработанном дизайне – ими поделился инсайдер Majin Bu. На данный момент это одни из лучших по качеству утечки нового дизайна базового смартфона Apple.

Если утечка подтвердится, то новинка выйдет в таком же дизайне, как iPhone 17/18 Pro. Задняя панель будет выполнена из алюминия и стекла, а сверху расположится цельная конструкция с визуально обновленным "плато" камер.

Судя по фото, отличаться новинка от "прошек" будет одной камерой: в iPhone 18 Pro их три, а в "базовой" версии – две.

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На других снимках iPhone 18 сравнивается с актуальным iPhone 17.

Главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году не выйдет. На сентябрьской презентации Apple покажет iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone. Базовый iPhone 18 же ожидается весной 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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