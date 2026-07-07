Компания Маска уничтожает сотни спутников одним способом, который может навредить Земле

Отчет компании Starlink продемонстрировал способ утилизации космических аппаратов, о котором мало кто догадывался.

В недавнем отчете компании SpaceX содержатся данные об утилизации спутников, которые отслужили свой срок. Как оказалось, спутники выполняют команду приземлиться, но до поверхности они не долетают, сгорая при входе в атмосферу.

Как пишет hvg, с декабря 2025 года по май 2026 года компания уничтожила 260 спутников Starlink. 176 из них входили в состав группировки первого поколения, а остальные – второго. Компания также вывела из системы еще 349 спутников и уничтожит их в ближайшие месяцы.

В настоящее время система Starlink состоит из более чем 10 000 спутников, а в планах увеличить их число до 42 тысяч. Срок их службы составляет около 4-5 лет, и все они запрограммированы на запуск к Земле ближе к концу своего жизненного цикла. Такой способ позволяет избежать накопления космического мусора. Также нет риска, что нерабочий спутник отклонится от орбиты.

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При этом в атмосфере сгорают все части спутников, которые на первых этапах весили до 295 килограммов. Новое поколение спутников весит от 800 до 1250 килограммов. Полное разрушение исключает риск падения каких-либо частей на землю и возникновения аварий.

Но до сих пор неясно, какое воздействие окажет их сгорание на саму атмосферу. Конструкции содержат токсичные вещества, которые могут представлять опасность для верхних слоев атмосферы.

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Напомним, что из-за обилия спутников на высоте до 2 тысяч километров от поверхности на орбите уже нужны дополнительные регулировочные правила. Опасность представляет, как прямое столкновение, так и световое загрязнение атмосферы. Дело в том, что отражаемый свет мешает работе наземных телескопов.

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