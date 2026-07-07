В Армении задержали бизнесмена и лидера пророссийской партии Гагика Царукяна, - СМИ

В 2022-2024 годах Царукян организовал преступную группу под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией.

В Армении задержан бизнесмен и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает Арменпресс, по версии следствия, в 2022-2024 годах Царукян организовал преступную группу, которая под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией создала совместные компании с иранскими партнерами.

По данным правоохранительных органов, через них в Армению были ввезены 52 транспортных средства, техника, топливо и другие товары. Следствие утверждает, что маскируя импорт формальными проявлениями осуществления экономической деятельности, участники схемы подделали таможенные декларации на импорт и другие официальные документы, по заранее возникшему умыслу похитив имущество общей стоимостью около 8 млрд 126 млн 946 тыс 460 драмов (более 21 млн долларов).

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Отмечается, что для легализации полученных средств часть товаров была реализована по поддельным документам, а вырученные деньги смешивались с законными доходами, чтобы скрыть их происхождение и придать им легальный вид.

Во время следственных действий правоохранители провели масштабные обыски. По данным издания, помимо Царукяна, по этому делу задержан еще один подозреваемый.

Стоит отметить, что "Процветающая Армения" - это пророссийская партия. Она основана в 2004 году и активно выступает за развитие и укрепление армяно-российских союзнических и стратегических отношений.

Ситуация в Армении: последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 июня на очередных парламентских выборах победила правящая партия "Гражданский выбор". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что партия "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство.

Также Пашинян заявлял, что в отношениях его страны с РФ "нет никакой напряженности". Он добавил, что отношения с Россией "основаны на взаимном уважении". По словам Пашиняна, напряженность в отношениях двух стран пытаются создать "некоторые силы". Однако у Армении с РФ "очень тесные отношения", которые не получится так просто испортить.

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