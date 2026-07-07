В Ривне девушка случайно заперлась в почтомате: подробности (видео)

Медицинская помощь ей не понадобилась.

В Ривне спасатели освободили девушку, запертую в ячейке уличного почтомата.

Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области, сегодня, 7 июля, в 06:00 в Службу спасения Ровенской области поступило необычное сообщение от взволнованного подростка.

"Парень рассказал, что на улице Киевской в городе Ривне в ячейке почтового автомата оказалась запертой девушка. Самостоятельно открыть ячейку он не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям", – сообщили в ГСЧС.

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Так, с помощью специального инструмента спасатели быстро открыли ячейку и освободили девушку.

"К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", – добавили в Службе, однако других подробностей инцидента не привели.

Приключения подростков в мире

Как сообщалось, в 2025 году ученики Государственного научного лицея в Риме рассказали своей учительнице, что нашли что-то необычное под зданием учебного заведения.

В январе этого года начались раскопки. Выяснилось, что помещения, сохранившиеся под спортивным залом Государственного научного лицея, являются частью дома середины II века, который, судя по надписи, найденной во время раскопок в конце XIX века, вероятно, принадлежал члену семьи Умбрии.

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