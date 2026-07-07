Не все знают об этом способе: как защититься от клещей без агрессивной химии

Специалисты рекомендуют перед применением обязательно протестировать средство на небольшом участке кожи.

Клещевые заболевания распространяются по всему миру, в результате чего люди и животные сталкиваются с проблемами со здоровьем. Однако, как пишет House Digest, вместо того, чтобы выбирать обычные спреи от клещей или средства с сомнительным химическим составом, можно воспользоваться эфирным маслом герани, чтобы отпугивать клещей.

"Прежде чем взять флакончик эфирного масла герани, важно понять, что это за масло и как оно может защитить вас и ваш дом от клещей. Эфирное масло герани получают из растений рода Пеларгониум. Путем паровой дистилляции ароматические соединения растений можно извлечь и сконцентрировать в тех крошечных коричневых бутылочках, которые вы, вероятно, видели на полках магазинов", - объяснили в материале.

В частности, одно исследование, опубликованное в журнале "Journal of Agriculture and Food Chemistry", показало, что образец гераниевого масла отпугивал более 90% нимф клеща "лоне-стар".

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"При более детальном изучении выяснилось, что одно из соединений этого масла оказывает отпугивающее действие на клещей, сходное с действием ДЭЭТа - одного из самых мощных современных репеллентов. Однако перед нанесением на кожу или одежду гераниевое масло сначала нужно разбавить носителем", - подчеркнуло издание.

Как использовать эфирное масло герани для отпугивания клещей?

Чтобы создать собственное средство для отпугивания клещей, добавьте от 10 до 30 капель эфирного масла розовой герани во флакон-распылитель. После чего добавьте 4 столовые ложки гамамелиса или 3 столовые ложки воды и одну столовую ложку водки.

"Гамамелис или водка, испаряясь, помогут распространить аромат. По желанию можно также добавить другие эфирные масла, такие как лавандовое, лимонное, кедровое или даже чесночное. Хорошо встряхните смесь, а затем распылите и вотрите небольшое количество в такие участки, как лодыжки и голени, где обычно прикрепляются клещи. "В качестве дополнительного бонуса этот спрей также может защищать от комаров, мошек и других назойливых насекомых!" - заверили в публикации.

Однако специалисты призывают обязательно протестировать средство на небольшом участке кожи, прежде чем распылять его на всё тело или одежду, ведь у некоторых людей может быть чувствительная кожа, или вы можете обнаружить, что масло оставляет следы на некоторых тканях.

"Также важно помнить: хотя этот метод может казаться безопасным для домашних животных, никогда не следует наносить эфирные масла непосредственно на животных", - добавили в материале.

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