Армии России отправили новые партии танков, включая 'мощнейший' Т-90М (видео)

Т-90М считается самым современным российским танком, если не считать полумифический Т-14 на базе "Арматы".

Российский "Ростех" отправил армии России новые партии основных боевых танков (ОБТ) Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Об этом сообщает Telegram-канал корпорации.

По словам россиян, эти машины созданы с учетом опыта боевого применения и обратной связи от военных армии РФ. Работы выполнил концерн "Уралвагонзавод", входящий в состав "Ростеха".

Еще в прошлом году была значительно доработана система радиоэлектронной борьбы, а к защите верхней полусферы добавилась усиленная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека.

Сегодня россияне продолжают работу над дальнейшим развитием защиты – как пассивной, так и активной – а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин. Главный акцент делается на "комплексном повышении выживаемости танков и безопасности экипажей".

Отметим, что на сегодняшний день Т-90М является самым современным российским танком, который может уступать лишь полумифическому Т-14 на базе "Арматы" (если говорить о российских ОБТ). Последний Россия не производит серийно.

Т-90М "Прорыв" представляет собой глубокую модернизацию российского Т-90, принятую на вооружение перед вторжением в Украину. Что касается самого семейства Т-90, то оно является результатом глубокой модернизации советского Т-72Б. По данным из открытых источников, Т-90М должен оснащаться динамической защитой "Реликт" и прицелом "Сосна-У".

Т-90М имеет 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, а также один 12,7-мм пулемет "Корд" и один 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Несмотря на определенные преимущества перед более старыми машинами, Т-90М имеет те же недостатки, что и другие советские и постсоветские танки. Речь идет, в частности, о низкой скорости движения задним ходом, из-за которой экипаж не может быстро покинуть опасную зону, не подставляя при этом уязвимую кормовую часть машины под удар.

Во время войны против Украины Т-90М неоднократно подвергались поражениям значительно более старыми и дешевыми средствами поражения, применение которых не считалось способным нанести значительные потери.

Что касается Т-80БВМ и Т-72Б3М, то это модернизированные варианты Т-80БВ и Т-72 соответственно. Обе машины представляют собой бюджетные "компромиссные" решения, появившиеся из-за больших запасов старых советских танков, существовавших до начала войны.

Ранее стало известно, что на предприятии "Уралвагонзавод" начали модернизацию устаревшей версии танка Т-72. Исследователь Андрей Тарасенко обратил внимание на Т-72А в одном из пропагандистских сюжетов российского телевидения. Из этого делается вывод, что Россия, вероятно, уже исчерпала запасы более новых Т-72Б.

Старые корпуса танков Т-72А начали свозить на "Уралвагонзавод" еще в прошлом году. Тогда аналитики предполагали, что сотни таких машин могут попытаться восстановить для дальнейшего участия в боевых действиях или же переоборудовать в новые боевые платформы – от БМПТ "Терминатор" до тяжелых бронетранспортеров.

