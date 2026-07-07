СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на Ермолаева: новые подробности

Ее убил один из действующих сотрудников СБУ, другой фигурант – бывший сотрудник правоохранительных органов.

Найден труп женщины, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в покушении на убийство семьи на территории Княжества, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская.

Как сообщил пресс-центр СБУ, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мероприятий был установлен круг лиц, с которыми она общалась, и маршруты ее передвижения.

В частности, после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ.

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Отмечается, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской, поэтому следствие проверяло их как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако.

"В отношении них были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской, которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской, перечислении ей средств и любых других своих действиях он не сообщал своему руководству и действовал по собственному усмотрению", – говорится в сообщении.

Также в спецслужбе сообщили, что во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток.

Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову и пистолетными гильзами.

"Вся имеющаяся у украинских правоохранительных органов информация передана следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества Монако. Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако", – заявили в СБУ.

Покушение на Ермолаеву: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что женщину застрелили. Она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого ранения получили как минимум три человека, среди которых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями.

Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения. 4 июля он вышел из комы. Однако состояние его спутницы, гражданки Украины Анны Насобиной, которая находилась рядом в момент взрыва, остается крайне тяжелым. Жизнь женщины находится под постоянной угрозой. Медики были вынуждены провести ей ампутацию обеих ног. Из-за полученных минно-взрывных травм и массивной кровопотери, потребовавшей неоднократных переливаний, пациентка рискует полностью потерять зрение, слух и речевые функции.

Помимо взрослых, во время взрыва травмы получил 13-летний сын Вадима Ермолаева. Подросток был немедленно госпитализирован, однако зафиксированные повреждения не представляют угрозы для его жизни, в настоящее время его состояние стабильное.

Интерпол официально обнародовал информацию о розыске гражданки Украины Анастасии Березовской. Ее подозревают в установке взрывного устройства в Монако, в результате детонации которого получили ранения бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и члены его семьи.

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