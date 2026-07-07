NASA ищет людей, готовых провести год в изоляции: кто может принять участие в эксперименте

NASA планирует не ранее августа 2027 года провести симуляцию миссии в дальний космос.

NASA ищет добровольцев, готовых провести год, живя и работая в условиях изоляции. Так ученые хотят понять, что может произойти с экипажами будущих миссий на Луну или Марс, пишет HotNews.ro.

Отмечается, что NASA планирует не ранее августа 2027 года провести симуляцию миссии в дальний космос. В рамках этого проекта космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, США, примет добровольцев, которые в течение года примут участие в симуляции "Moon and Mars Exploration Analog".

Симуляция также может способствовать разработке планов по обеспечению постоянного присутствия человека на Луне в рамках проекта агентства "Moon Base" и будущих миссий "Артемида".

Видео дня

В издании напомнили, что в прошлом месяце NASA объявило имена астронавтов, отобранных для будущей миссии "Артемида-III". Это будет демонстрация стыковки космических кораблей на околоземной орбите, которая состоится в 2027 году и в ходе которой впервые в космосе будут испытаны лунные посадочные модули компаний SpaceX и Blue Origin.

Что требуется от добровольцев

В издании отметили, что эксперимент с симуляцией жизни в изоляции будет проходить в двух изолированных жилых модулях. В NASA не уточняют, смогут ли участники хотя бы иногда поддерживать связь с внешним миром, но устанавливаются физические и образовательные требования, а также необходимость пройти отбор, который будет длиться несколько дней. Отбор включает и психологическую оценку.

Добровольцами могут стать граждане США или обладателей "грин-карты", которая позволяет иммигрантам право работать и постоянно проживать в США.

"Кандидаты также должны проявлять большой интерес к уникальным и приносящим удовлетворение опытам и быть мотивированными внести свой вклад в работу NASA по подготовке к длительному пребыванию на поверхности Луны и к первой пилотируемой миссии на Марс", - говорится в объявлении.

Ученые забили тревогу из-за планов NASA и Китая построить полноценные базы на Луне

Ранее ECOnews писало, что ученые обеспокоены планами NASA и Китая построить полноценные базы на Луне с жилыми модулями, взлетно-посадочными полосами и энергосистемами.

По словам инженера Нермы Калук, лунное строительство требует собственного строительного кодекса, поскольку земные нормы рассчитаны на иную гравитацию, грунт, воздух и риски. Гравитация Луны примерно в шесть раз слабее земной. На первый взгляд это должно облегчать запуски и перемещение техники, но для зданий всё обстоит иначе.

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