Беларусь оказалась между давлением Путина и ультиматумом Зеленского, – WP

Лукашенко заявил, что не планирует втягивать Беларусь в войну, тогда как аналитики не исключают новых попыток России использовать территорию страны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко оказался между давлением Москвы и жесткими предупреждениями Киева. На этом фоне он публично заверил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, пишет The Washington Post.

Кремль продолжает искать способы более активно вовлечь Беларусь в свои военные планы, в то время как Украина демонстрирует готовность наносить удары по объектам, используемым для поддержки российской армии.

Одним из последних эпизодов стало предупреждение президента Украины Владимира Зеленского в отношении четырех ретрансляционных станций в Брестской и Гомельской областях Беларуси. По данным Киева, они использовались для усиления сигнала российских беспилотников, атаковавших украинские города.

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Зеленский дал Минску семь дней на их отключение, предупредив, что в противном случае Украина может уничтожить эти объекты.

Вскоре после этого, как сообщается, ретрансляторы прекратили работу. Официально белорусские власти этого не подтверждали, однако об отключении сначала сообщили российские военные блогеры, а впоследствии об этом заявил и Зеленский.

Закрытая встреча с Путиным

После этого Лукашенко отправился в Россию, где провел закрытую двухдневную встречу с главой РФ Владимиром Путиным в резиденции на Валдае.

Никаких заявлений после переговоров стороны не сделали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков лишь кратко назвал встречу "неформальным взаимодействием".

Лукашенко: "Нам не нужна война"

Выступая перед белорусскими военными, Лукашенко заверил, что Минск не планирует вступать в войну:

"Я еще раз подчеркиваю, дорогие товарищи, что никто не собирается отправлять вас в центр кровопролития. Нам не нужна война. Плохо, что в Украине идет война. Мы сторонники мирного решения вопросов".

Ранее Лукашенко также призвал Киев избегать провокаций.

"Не стоит ожидать каких-либо военных действий со стороны Беларуси, и особенно со стороны меня", – сказал белорусский лидер.

В то же время он признал, что, возможно, не стоило так резко высказываться в адрес президента Украины.

"Возможно, мне не следовало этого говорить... Но, с другой стороны, он должен понимать: что посеешь, то и пожнешь", – заявил Лукашенко.

Давление продолжается

Украинские чиновники уже несколько месяцев предупреждают, что Москва пытается втянуть Беларусь в войну, поскольку российская армия сталкивается с трудностями на фронте.

Впрочем, эксперты считают маловероятным прямое вступление белорусских войск в боевые действия. Зато Россия может активнее использовать территорию Беларуси для ударов по украинской логистике или для создания дополнительной напряженности на границе со странами НАТО.

По словам одного из европейских чиновников, одним из возможных сценариев являются атаки по маршрутам поставки западной военной помощи Украине с территории Беларуси.

"Довольно трудно выиграть эту войну, не прерывая поставки с Запада в Украину", – отметил собеседник.

Китай и США также влияют на решения Минска

Аналитики обращают внимание на то, что Лукашенко сдерживает не только риск войны. Важную роль играют отношения с Китаем и США.

Во время недавнего визита Лукашенко в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

В то же время Минск в последнее время активизировал контакты с США. После переговоров при посредничестве Вашингтона Беларусь освободила часть политических заключенных, а США смягчили санкции против отдельных белорусских структур.

Эксперт программы Carnegie Russia Eurasia Артем Шрайбман считает, что именно желание сохранить диалог с Западом также удерживает Лукашенко от более глубокого втягивания в войну:

"Лукашенко понимает, что если Беларусь будет полностью втянута в войну, это затруднит диалог с Западом – и в частности с США".

По оценкам аналитиков, в настоящее время Минск пытается сохранить баланс между зависимостью от России и нежеланием становиться полноценным участником войны, хотя давление с обеих сторон продолжает расти.

Угроза со стороны Беларуси – последние заявления

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пока не видит признаков угрозы со стороны Беларуси. По его словам, Лукашенко понимает последствия возможного вступления в войну против Украины, поэтому такое развитие событий не соответствует его интересам.

До этого Лукашенко сделал новое заявление об участии своей страны в войне в Украине на стороне РФ. Он сказал, что Беларусь не хочет воевать, но при этом заявил, что Европейский союз "открыто взял курс на милитаризацию, при этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока".

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