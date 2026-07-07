ГУР получило секретные данные о ключевом предприятии российского ВПК: что удалось выяснить

Российский ВПК всё больше попадает в зависимость от поставок компонентов из Китая.

Стратегически важный массив закрытых данных одного из ключевых предприятий ВПК РФ – научно-исследовательского института "Полюс" им. Стельмаха – был получен в ходе спецоперации в российском киберпространстве специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, речь идет о десятках гигабайт внутреннего документооборота и служебной информации руководящего и технического звена института, который является законной военной целью для Сил безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что "Полюс" – один из ведущих научно-исследовательских и производственных центров государства-агрессора, входящий в орбиту корпорации "Ростех". Институт специализируется на высокотехнологичных разработках – лазерных технологиях, инерционных системах и квантовой электронике.

Видео дня

"База данных, полученная разведчиками, содержит информацию об имеющихся и перспективных проектах противника в сфере производства высокоточного вооружения, а также о модернизации – в частности, путем использования иностранных компонентов – ракетного оружия и беспилотников, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины", – говорится в сообщении.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что российский ВПК все больше погружается в зависимость от поставок компонентов из Китая, добавляют разведчики. Например, оптические детали, произведенные китайскими компаниями, являются ключевыми в системах навигации и наведения всех типов ракет оперативно-тактического уровня "Искандер".

Особое важное место в производственных процессах, касающихся систем навигации, стабилизации и наведения различных типов российских ракет и дронов, занимают лазерные гироскопы Тяньцзиньского навигационного института (КНР), отмечается в разведке.

Значительные усилия НИИ "Полюс" прилагает к проекту создания российского лазерного антидронового комплекса, в частности его главной составляющей – технологической системы, которая должна обнаруживать, сопровождать и удерживать цель в поле действия лазера. Согласно документам, агрессор уже приступил к этапу испытаний экспериментальных образцов указанного лазерного комплекса на территории Брянской области.

Как уверяют в украинском ведомстве, полученный массив засекреченной информации НИИ "Полюс" позволяет определить приоритетные направления работы высокотехнологичной составляющей ВПК России, раскрывает производственные цепочки, демонстрирует слабые места противника, а также его попытки в условиях санкций и изоляции обеспечивать иностранными компонентами производство различных типов вооружений для продолжения террористических ударов по Украине.

Кроме того, база НИИ "Полюс" содержит персональные данные всех причастных к производству смертоносного оружия конструкторов, инженеров и других специалистов, ответственных за военные преступления против Украины.

Разведка раскрыла подробности о российском дроне "Клин"

Ранее украинская разведка обнародовала интерактивную 3D-модель и информацию об основных компонентах баражирующего боеприпаса "Клин", который находится на вооружении в России. Это беспилотник разработки и производства ООО "Робоавиа".

Дрон имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", длина которого составляет 1,6 метра, размах крыльев – 1,9. В качестве силовой установки используется бесщеточный электродвигатель Scorpion F-4225-500KV V2, производства КНР.

Вас также могут заинтересовать новости: