Стало известно, почему Тейлор Свифт не спешит рожать детей после свадьбы с Келси

Инсайдер раскрыл подробности о планах этой пары.

Всемирно известная американская певица Тейлор Свифт и игрок команды Kansas City Chiefs Трэвис Келси недавно, а именно 3 июля, устроили роскошную "свадьбу века" в Нью-Йорке. Однако поклонники уже начали интересоваться, когда звездная чета планирует стать родителями.

На днях инсайдер сообщил изданию Daily Mail, что пара пока не обсуждала этот вопрос. Главной причиной, по которой 36-летняя Тейлор не спешит становиться мамой, являются риски для безопасности.

"У неё очень сложная ситуация с безопасностью. В её мире трудно воспитывать ребёнка", – подчеркнул инсайдер.

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К слову, беспокойство выражают и родственники влюбленных, ведь в их дома часто приходят незнакомые люди. Более того, уже неоднократно случалось, что Свифт получала угрозы от преследователей. По словам инсайдера, за последние годы их было около десяти; например, в 2024 году правоохранители чудом предотвратили теракт на концерте певицы в Вене.

Кстати, вопрос безопасности, по словам источников, также был одним из самых важных для звезды во время свадьбы. Поэтому церемонию организовали в Madison Square Garden, ведь в этом месте можно было обеспечить высокий уровень охраны для пары и гостей.

Напомним, ранее Тейлор Свифт дала один из лучших советов о жизни, которые вы когда-либо слышали.

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