Чем почистить утюг в домашних условиях: лучшие методы

Со временем на утюге могут появиться пятна, нагар и налет, но избавиться от них можно и без обращения в ремонтную мастерскую.

Чистая подошва утюга обеспечивает легкое скольжение по ткани и делает глажку быстрее. Со временем на ней появляются следы расплавленной синтетики, остатки моющих средств, крахмала, ворсинки и известковый налет. Как пишет Lovedeco, избавиться от загрязнений можно как специальными средствами, так и тем, что есть практически в каждом доме.

Издание утверждает, что основная причина появления нагара – неправильный температурный режим. Если гладить синтетические ткани при слишком высокой температуре, их волокна плавятся и прилипают к поверхности. Постепенно образуется темный налет, который затем может оставлять следы на светлой одежде.

Кроме того, на утюге скапливаются остатки кондиционера для белья, крахмала, клея от термонаклеек и других средств для ухода за тканями. У моделей с функцией пара дополнительной проблемой становится известковый налет, возникающий при использовании жесткой водопроводной воды. Со временем загрязнения ухудшают скольжение утюга и снижают эффективность глажки.

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Как очистить утюг - советы

Если загрязнения небольшие, достаточно отключить прибор от сети, дождаться полного остывания и протереть подошву мягкой влажной тканью. При необходимости можно добавить несколько капель средства для мытья посуды.

Если к поверхности прилипли волокна ткани, слегка нагрейте утюг и проведите им по плотной хлопковой ткани или старому полотенцу. Тепло размягчит налет, и он легче удалится. В паровых моделях можно дополнительно включить подачу пара.

При сильном нагаре лучше использовать специальные карандаши, кремы или пасты для очистки утюгов. Они быстро растворяют загрязнения и не повреждают керамическое, антипригарное или стальное покрытие.

Как очистить утюг домашними средствами?

Пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды до состояния густой пасты, нанесите на холодную подошву, через несколько минут удалите влажной тканью. Следите, чтобы смесь не попала в паровые отверстия.

Средство для мытья посуды. Хорошо растворяет жир и остатки бытовой химии на поверхности.

Белая зубная паста без абразивных частиц. Помогает удалить свежие пятна и легкий налет.

Крупная поваренная соль. Ее насыпают на хлопчатобумажную ткань или бумагу и проводят по ней слегка нагретым утюгом. Однако этот способ подходит не для всех моделей, так как может поцарапать керамическое или антипригарное покрытие.

Важно. После любой чистки рекомендуется несколько раз провести утюгом по старому полотенцу или ненужной хлопковой ткани, чтобы удалить остатки чистящего средства.

Чего делать не стоит

Не используйте металлические губки, ножи, наждачную бумагу и другие абразивные предметы – они оставляют царапины, из-за которых подошва начинает загрязняться еще быстрее.

Также не стоит применять уксус без рекомендации производителя. На некоторых моделях он способен повредить защитное покрытие.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правлиьно выбрать режим на утюге.

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