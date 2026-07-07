Нидерланды больше не имеют возможности оказывать Украине военную помощь

В целом Нидерланды потратили 9,1 млрд евро (10,4 млрд долларов) на военную поддержку Украины.

Нидерланды больше не могут оказывать Украине прямую военную поддержку. Об этом заявила министр обороны страны Дилан Йешильгоз-Зегериус, передает Bloomberg.

Она подчеркнула, что будет призывать другие страны помочь Украине, однако Нидерланды уже сделали все, что могли.

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, поскольку мы уже сделали очень много", - подчеркнула министр.

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Когда её спросили о новых запросах на ракеты Patriot, Йешильгоз-Зегериус ответила:

"Мы достигли предела своих возможностей".

Bloomberg напомнил, что Нидерланды потратили 9,1 млрд евро (10,4 млрд долларов) на военную поддержку Украины, а еще 11,6 млрд евро планируется потратить. В настоящее время государство выделило 1 млрд евро на так называемую программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Украины.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее The New York Times писала, что Украина изменила подход к использованию систем Patriot. Из-за ограниченных запасов и непрекращающихся российских обстрелов украинцы быстро осознали, что им придется пересмотреть правила.

"Эволюция тактики также становится важной моделью ведения боевых действий, поскольку война в Иране и атаки в Персидском заливе исчерпали мировые запасы самых современных перехватчиков Patriot", - подчеркнули журналисты.

В то же время основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик ответил на вопрос, получит ли Украина лицензию на ракеты для Patriot. По его словам, производство этих средств по лицензии - деликатная тема.

"Это будет непростой процесс. И в этом году он может не завершиться подписанием соглашений. Что касается востребованных продуктов, которые раскупаются как горячие пирожки, компании очень осторожно относятся к расширению масштабов и передаче производства в другие страны", - отметил эксперт.

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