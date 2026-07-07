Актриса Виктория Билан-Ращук показалась в больнице

Кинозвезда пока не написала, как себя чувствует сейчас.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, известная по фильмам "Поезд к Рождеству" и "Жены на тропе войны", оказалась в больнице.

Она опубликовала в своём Instagram кадры из палаты, где ей делают пункцию коленного сустава.

Что именно случилось с актрисой – она пока не уточнила, но публично обратилась ко всем поклонникам и неравнодушным людям.

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"Спасибо всем, кто рядом", – подписала кадры Билан-Ращук.

Что известно о Виктории Билан-Ращук

Виктория – актриса сериалов и кино. Самые известные её работы: "Счастье по рецепту", "Поезд к Рождеству", "Любовь под огнём" и многие другие. В последнее время не утихает скандал вокруг ее личной жизни. В частности, женщина 10 лет была в браке с актером Владимиром Ращуком. Однако в апреле этого года мужчина признался, что влюбился в другую. После этого Билан-Ращук рассказала, что её избранник завязал новые отношения, когда она была беременна. Впоследствии у пары родился общий сын Ярема, которого они долго ждали, но актёр продолжал встречаться в это время с новой возлюбленной.

Напомним, ранее актриса Виктория Билан-Ращук рассказала о травле на съемках из-за просьбы говорить на украинском языке.

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