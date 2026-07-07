Первый выстрел в космосе: как и зачем СССР тайно отправил пушку на орбиту

Советский Союз разместил на орбитальной станции "Салют-3" 23-мм пушку и провел ее испытания. Об этом эксперименте мир узнал лишь спустя десятилетие.

В разгар Холодной войны Советский Союз провел один из самых удивительных военных экспериментов в истории космонавтики – установил пушку на космическую станцию и провел боевые испытания на орбите, пишет IFLScience.

Событие произошло в 1975 году – в том же году, когда американские астронавты и советские космонавты провели историческую стыковку кораблей "Аполлон" и "Союз", символизировавшую некоторое потепление отношений между двумя сверхдержавами.

Впрочем, за кулисами продолжалось жесткое соперничество. США и СССР опасались не только ядерной войны, но и возможного противостояния в космосе. Именно поэтому советское руководство решило проверить, можно ли использовать огнестрельное оружие на орбите.

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Как выяснилось позже, на станцию "Салют-3" установили 23-миллиметровую автоматическую пушку, созданную на базе вооружения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22. После завершения работы экипажа 24 января 1975 года оружие дистанционно испытали в космосе.

По одной из версий, пушка не предназначалась для уничтожения спутников. Советские военные рассматривали ее как средство защиты станции от потенциального захвата или попыток стыковки вражеского космического аппарата.

Однако практическая ценность такого оружия оказалась сомнительной. Для наведения на цель требовалось разворачивать всю космическую станцию, что делало процесс чрезвычайно медленным. Кроме того, серьезной проблемой стала отдача: даже 20-тонный "Салют-3" ощутимо терял стабильность после выстрела, несмотря на работу двигателей коррекции.

Несмотря на технические трудности, испытание считается успешным. По имеющимся данным, это был единственный подтвержденный случай применения пушки в космосе.

Эксперты отмечают, что такое оружие вряд ли могло эффективно выполнять боевые задачи. Его дальность была слишком мала для борьбы со спутниками, а использование во время пребывания экипажа на борту вообще считалось опасным.

История о космической пушке десятилетиями оставалась засекреченной и порождала многочисленные слухи. Лишь позже стало известно, что СССР действительно произвел первый и, вероятно, пока единственный выстрел из пушки на орбите Земли.

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