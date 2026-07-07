'Типично для Путина': Россия засыпала Киев ракетами перед решающим саммитом НАТО, - CNN

В результате одной из самых масштабных атак последних месяцев погибли не менее 27 человек, а президент Украины призвал принять меры по укреплению ПВО.

Накануне саммита НАТО в Турции, на котором ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Киеву за последнее время. В результате атаки погибли по меньшей мере 27 человек, ещё десятки получили ранения, пишет CNN.

По данным украинских властей, в столице погибли не менее 19 человек, ещё восемь жертв зафиксировали в Киевской области. Удары были нанесены баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Повреждения получили жилые дома в нескольких районах Киева. Больше всего пострадал Подольский район, где спасатели эвакуировали людей, в том числе детей, с верхних этажей многоэтажек. Под завалами одного из домов погибла целая семья, а на улицах города горели автомобили.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что "разрушения и повреждения" зафиксированы как минимум в четырёх районах столицы.

Атака произошла всего через несколько часов после предупреждения президента Украины. "Москва готовит новый массированный удар", – заявил Владимир Зеленский накануне.

Президент также обратил внимание на символическое время атаки:

"Это типично для Путина: сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре".

Украина не смогла сбить ни одной баллистической ракеты

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине более 350 беспилотников и 66 ракет, главной целью которых был Киев. При этом ни одну из баллистических ракет украинская ПВО на этот раз не перехватила.

"Недостаточные поставки ракет-перехватчиков стали причиной того, что Украина не смогла сбить ни одной баллистической ракеты во время нападения", – заявил Зеленский после атаки.

По его словам, саммит НАТО должен завершиться конкретными решениями по укреплению украинской противовоздушной обороны.

"Чрезвычайно важно, чтобы мир – прежде всего Соединенные Штаты и наши европейские партнеры – вышли из саммита НАТО в Анкаре с решительными решениями в поддержку нашей противовоздушной обороны", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что пока ракеты Patriot остаются на складах союзников, Россия получает возможность продолжать удары по гражданской инфраструктуре.

Война станет главной темой саммита НАТО

Ожидается, что война России против Украины станет одной из центральных тем саммита НАТО в Турции. Зеленский должен провести переговоры с Дональдом Трампом, с которым уже общался по телефону накануне форума.

По данным российского МИД, Трамп также провел почти полуторачасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого вновь предложил помощь в прекращении войны.

На фоне массированной атаки председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине требуется срочное усиление противовоздушной обороны.

"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона. Мы обсудим это на этой неделе в Анкаре на саммите НАТО", – сказала она.

Между тем Россия заявила, что наносила удары по военно-промышленным и топливно-энергетическим объектам Украины, назвав атаку ответом на украинские удары по российской территории. Украинские военные, со своей стороны, сообщили о поражении крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России, расположенного более чем в 2500 километрах от украинской границы.

Саммит НАТО – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины отправляется на саммит НАТО этого года с уверенностью в себе и в позиции Украины. По данным Bloomberg, Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов, что свидетельствует о его растущей уверенности.

В то же время CNN пишет, что Дональд Трамп отправляется на саммит НАТО в плохом настроении, а американские чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что встреча в Анкаре пройдет гладко.

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