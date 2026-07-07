На прошлой неделе дефицит топлива охватил самые отдаленные уголки Российской Федерации. Особенно тяжелой оставалась ситуация в оккупированном Крыму, но больше всего россиян пугал дефицит топлива в отдаленных регионах РФ, где зима наступает уже в октябре.

Чиновники российского правительства признали свою беспомощность в обеспечении топливом российских АЗС, но продолжали кормить российское население сказками о том, что они быстро устранят дефицит топлива за счет импорта. Но самые простые расчеты на уровне ученика 3-го класса общеобразовательной школы показали, что в правительстве РФ лгут.

Летом россияне потребляют примерно 110 000 тонн бензина в день. Производство бензина в России составляет примерно 42 млн тонн в год, что в пересчете на летнее потребление составляет 115 000 тонн в день. Правительство РФ заявило (без подтверждений), что импортирует в страну 50 000 тонн бензина из Казахстана и от 200 до 400 тыс. тонн из Индии. Еще 140 000 тонн поставляет Беларусь. Таким образом, объявленный импорт составляет от 400 до 600 тыс. тонн. А это всего лишь на 4–6 дней потребления всей Российской Федерацией.

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Анонсированные поставки из Индии можно учитывать как 200 000 тонн, поскольку, во-первых, они не подтверждены, а, во-вторых, танкер из Индии в Россию идет от 18 до 25 дней (а может и задержаться). То есть 0,4 млн тонн, или менее 4 дней потребления, – это верхняя планка мечтаний по импорту.

Из данных, подтвержденных самими россиянами, известно, что Украина уже вывела из строя около 40% мощностей российских НПЗ (по состоянию на начало июля). Поэтому дефицит за 30 дней лета в Российской Федерации только по бензину оценивается в 1,38 млн тонн. Импортировать в течение месяца могут от 0,4 до 0,6 млн тонн (причем 0,6 млн тонн – это что-то из разряда космических мечтаний).

Таким образом, расчеты показывают, что правительство РФ обманывает россиян, но россияне все же что-то подозревают и поэтому не зря стоят в очередях за топливом.

Возможно, уже в августе за канистру АИ-95 им придется сражаться на дуэли, ведь 40% мощностей НПЗ были выведены из строя по состоянию на начало июля. К началу августа эта цифра уже может вырасти и до 60–70%. Так что очереди на АЗС в России, очевидно, ещё долго будут видны из космоса.

Еще один момент – вслед за топливным кризисом последует и экономический. Июль, а особенно август 2026 года, для экономики РФ будет очень жарким. Российская нефть обвалилась и втягивает бюджет в пропасть.

В мае и июне России не удалось достичь пикового роста нефтегазовых доходов из-за крупных выплат субсидий владельцам НПЗ для проведения на них ремонтов после атак украинских БПЛА. Юридически такие выплаты производились для того, чтобы цены на топливо внутри РФ были ниже и стабильнее мировых. Однако на практике бензин и другие виды топлива в России в июне уже стоили дороже, чем на мировых рынках.

В дальнейшем ситуация будет еще хуже.

Во-первых, усиление атак украинских БПЛА будет увеличивать не только очереди на АЗС, но и потери российского бюджета.

Во-вторых, налоговая цена на нефть, по которой будут начисляться налоги в июле, упала с 86,52 до 63,52 доллара за баррель. А к началу июля цена на российскую нефть сорта URALS в российских портах опустилась до уровня ниже 50 долларов за баррель (по данным Argus, опубликованным в Bloomberg, по состоянию на начало июля она составляла менее 45 долларов за баррель).