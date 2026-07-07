Норвегия отправила дрон на дно Ледовитого океана, чтобы раскрыть тысячелетние тайны

Беспилотник может опускаться на глубину почти 6000 метров.

Норвегия отправила автономный подводный беспилотник на глубину почти 6000 метров для картографирования морского дна в Северном Ледовитом океане. Как пишет libertatea.ro, аппарат HUGIN Superior, может достигать мест, где надводные суда получают менее четкие изображения, и обнаруживать формы, структуры и подсказки, скрытые на дне океана на протяжении тысячелетий.

Беспилотник может опускаться на глубину почти 6000 метров. На такой глубине солнечный свет больше не достигает дна, и давление огромно. Именно поэтому аппарат полагается не только на изображения, но и на звук. Его системы посылают звуковые волны и считывают возвращающиеся эхо-сигналы – механизм, подобный тому, как летучие мыши ориентируются в темноте. Эта технология позволяет дрону с высокой точностью картографировать склоны, трещины, возвышения, объекты или структуры на морском дне, которые трудно наблюдать с поверхности.

Длина аппарата составляет приблизительно 6,6 метра, а вес в воздухе – около 2200 килограммов. В некоторых миссиях он может работать более 72 часов. Его сонар может охватывать приблизительно 4,5 квадратных километра морского дна в час.

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По данным компании Kongsberg, аппарат имеет синтетический сонар, многолучевой сонар, камеру, лазерный профилометр, систему сканирования слоев под морским дном, магнитометр и датчики окружающей среды. Эти датчики могут измерять метан, углекислый газ, кислород и мутность воды.

Он может помочь выявить утечки, проникновения природного газа, заглубленные конструкции или участки, требующие более тщательного мониторинга.

Хотя главной целью являются знания, исследования и ответственное управление глубоководными районами, информация о морском дне также может иметь стратегическое значение. Трубопроводы, подводные кабели и сооружения на океанском дне прокладываются не в пустом пространстве, а на реальной местности, со склонами, трещинами, отложениями, препятствиями и рисками, и технологии могут помочь узнать и защитить свою критически важную инфраструктуру в глубинах.

Ранее УНИАН рассказывал, как 1977 году группа американских морских геологов на небольшой исследовательской подводной лодке спустилась на дно Тихого океана на Галапагосах и неожиданно обнаружила то, чего никто не ожидал увидеть - целую процветающую экосистему.

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