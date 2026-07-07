Масштабы запуска спутников приведут к тому, что на орбите появится регулировщик

Миллионы новых объектов на орбите могут угрожать даже астрономии.

Из-за обилия спутников земная орбита все больше напоминает не чистое шоссе, а перегруженный нерегулируемый перекресток, пишет Interesting Engineering.

На орбите высотой до 2000 км уже находится более 14 тысяч спутников, и их число быстро растет. Причем опасения вызывают не только возможность столкновения спутников, но и давление на низкую орбиту Земли. Дело в том, что из-за обилия космического мусора может снизить эффективность очистки атмосферы, а также растет световое загрязнение, угрожающее астрономии.

Европейская южная обсерватории изучала, как крупные и яркие спутниковые группировки могут повлиять на наземную астрономию. Ученые подсчитали, что если реализовать все предложения по запуску спутников, которые уже есть, то на орбите добавится 1,7 млн объектов. Но для сохранения работоспособности современной астрономии там может находиться не более 100 000 слабых спутников.

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Проблему вызывают не только запуски. Исследование Массачусетского технологического института 2025 года показало, что выбросы парниковых газов изменяют верхние слои атмосферы таким образом, что это может сократить количество спутников, которые можно безопасно поддерживать на низкой околоземной орбите. В слое под названием термосфера работает множество спутников. Там возникает сопротивление, которое помогает тянуть вышедшие из строя спутники и космический мусор к месту входа в атмосферу, где они сгорают. При меньшем сопротивлении космический мусор может дольше оставаться на орбите, что увеличивает риск столкновений.

Иными словами, по мере того как спрос на орбитальные ресурсы стремительно растет, полезная мощность некоторых орбитальных зон может сокращаться.

Как управляют орбитой

Орбита Земли – это инфраструктура, а не пустое пространство. От спутников зависят оборона, банковское дело, GPS, доступ в интернет, прогнозирование погоды, реагирование на стихийные бедствия и мониторинг климата.

"Однако ни один международный орган не контролирует, сколько спутников может находиться на низкой околоземной орбите, насколько яркими они могут быть и как компании должны учитывать совокупный риск", - говорится в статье.

Запуск спутниковой группировки одной компанией в одной стране может повлиять на астрономов, экосистемы, конкурирующих операторов и ночное небо по всей планете. Поэтому возникает вопрос, можно ли и дальше рассматривать орбиту как неограниченную.

Авторы считают, что без более строгой координации, ограничений яркости, контроля за космическим мусором, правил утилизации и международного планирования мощностей на низкой околоземной орбите следующая космическая гонка может нанести ущерб орбитальным трассам, от которых сегодня зависит современная жизнь.

Запуск спутников - больше новостей

Напомним, что компания SpaceX Илона Маска запустила на орбиту больше спутников, чем все другие компании и правительства вместе взятые. По состоянию на июнь 2026 года SpaceX запустила 15 262 спутника, а все остальные - 15 138 аппаратов.

При этом план компании запустить до миллиона спутников с искусственным интеллектом на орбиту уже в 2028 году вызвал серьезные дискуссии среди ученых и экспертов космической отрасли.

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